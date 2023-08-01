1 Ağustos hangi burç? 1 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 01.08.2023 - 09:34

Güncelleme: 01.08.2023 - 09:35

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 1 Ağustos hangi burç oluyor? 1 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 1 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 1 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

1 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

1 Ağustos'da doğan biri Aslan burcu oluyor.

1 AĞUSTOS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1924 - Cem Atabeyoğlu

1943 - Celal Doğan

1944 - Cenk Koray

1945 - Vedat Okyar

1948 - Arkadaş Zekai Özger

1948 - Mustafa Kamalak

1963 - Coolio

1970 - Sibel Can

1971 - İdil Üner

1976 - Hasan Şaş

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1744 - Jean-Baptiste Lamarck

1843 - Robert Todd Lincoln

1863 - Gaston Doumergue

1878 - Konstandinos Logotetopulos

1885 - George de Hevesy

1889 - Walter Gerlach

1916 - Anne Hébert

1929 - Leila Abaşidze

1929 - Hafızullah Amin

1930 - Julie Bovasso

1945 - Douglas Osheroff

1946 - Richard O. Covey

1949 - Jim Carroll

1953 - Robert Cray

1957 - Taylor Negron

1965 - Sam Mendes

1967 - José Padilha

1968 - Dan Donegan

1970 - David James

1973 - Gregg Berhalter

1974 - Leonardo Jardim

1974 - Dennis Lawrence

1979 - Jason Momoa

1981 - Christofer Heimeroth

1981 - Stephen Hunt

1984 - Bastian Schweinsteiger

1985 - Dušan Švento

1986 - Carlos Alexandre Souza Silva

1987 - Iago Aspas

1987 - Sébastien Pocognoli

1988 - Patryk Malecki

1988 - Nemanja Matic

1989 - Tiffany Hwang

1991 - Ani Hoang

1992 - Austin Rivers

1993 - Álex Abrines

1994 - Domenico Berardi

1995 - Jason Cummings

2001 - Park Si-eun