Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
1 Ağustos hangi burç? 1 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 1 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 1 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 1 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 1 Ağustos hangi burç oluyor? 1 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 1 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 1 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
1 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
1 Ağustos'da doğan biri Aslan burcu oluyor.
1 AĞUSTOS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1924 - Cem Atabeyoğlu
1943 - Celal Doğan
1944 - Cenk Koray
1945 - Vedat Okyar
1948 - Arkadaş Zekai Özger
1948 - Mustafa Kamalak
1963 - Coolio
1970 - Sibel Can
1971 - İdil Üner
1976 - Hasan Şaş
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1744 - Jean-Baptiste Lamarck
1843 - Robert Todd Lincoln
1863 - Gaston Doumergue
1878 - Konstandinos Logotetopulos
1885 - George de Hevesy
1889 - Walter Gerlach
1916 - Anne Hébert
1929 - Leila Abaşidze
1929 - Hafızullah Amin
1930 - Julie Bovasso
1945 - Douglas Osheroff
1946 - Richard O. Covey
1949 - Jim Carroll
1953 - Robert Cray
1957 - Taylor Negron
1965 - Sam Mendes
1967 - José Padilha
1968 - Dan Donegan
1970 - David James
1973 - Gregg Berhalter
1974 - Leonardo Jardim
1974 - Dennis Lawrence
1979 - Jason Momoa
1981 - Christofer Heimeroth
1981 - Stephen Hunt
1984 - Bastian Schweinsteiger
1985 - Dušan Švento
1986 - Carlos Alexandre Souza Silva
1987 - Iago Aspas
1987 - Sébastien Pocognoli
1988 - Patryk Malecki
1988 - Nemanja Matic
1989 - Tiffany Hwang
1991 - Ani Hoang
1992 - Austin Rivers
1993 - Álex Abrines
1994 - Domenico Berardi
1995 - Jason Cummings
2001 - Park Si-eun
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