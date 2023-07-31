Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Ağustos Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Bugün kendinizi cesaretli hissettiğiniz bir gün sevgili balıklar. Uzun zamandır enerjinizi düşüren ve size zarar veren konulardan uzaklaşmak ve arınmak için harika bir zaman. Negatif etkilerden arındığınızda yeni başlangıçlar çok daha keyifli olacak.
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