1 Ocak hangi burç? 1 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 1 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 1 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 1 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 1 Ocak hangi burç oluyor? 1 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 1 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 1 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
1 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
1 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
1 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1893 - Behçet Uz
1901 - Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu
1906 - Hacı Ömer Sabancı
1908 - Avni Dilligil
1911 - Necdet Kent
1915 - İhsan Devrim
1916 - Danyal Topatan
1917 - Fahri Erdinç
1917 - Nezahat Tanyeri
1918 - Gündüz Kılıç
1922 - Macide Tanır
1926 - Süleyman Dilbirliği
1927 - Ahmet Kostarika
1929 - Bedih Yoluk
1929 - Metin Erksan
1930 - Tahsin Saraç
1932 - Leman Çıdamlı
1932 - Suat Yalaz, Türk karikatürist
1938 - Halis Toprak
1938 - Halit Akçatepe
1939 - Gül Yalaz
1941 - Ayşe Şasa
1942 - Cevat Yurdakul
1944 - İsmet Vildan Alptekin
1944 - Uğurtan Sayıner
1946 - Birsen Ayda
1948 - Devlet Bahçeli
1950 - Cengiz Sezici
1951 - Yalçın Güzelce
1952 - İbrahim Tatlıses
1953 - Özay Fecht
1954 - Kurtuluş Türkgüven
1954 - Volkan Saraçoğlu
1955 - Burhan Kuzu
1956 - Dilber Ay
1958 - Mustafa Altıoklar
1958 - Şükrü Kızılot
1959 - Osman Delikkulak
1959 - Yaman Tarcan
1960 - Hakan Karahan
1961 - Ahmet Şafak
1961 - Deniz Arman
1962 - Korcan Karar
1963 - Devran Çağlar
1964 - Ayşen Aydemir
1968 - Toprak Sergen
1971 - Emrah
1979 - Fatih Erbakan
1987 - Serdar Özkan
1989 - Hasan Ali Durtuluk
1990 - Koray Avcı
1991 - Fırat Yılmaz Çakıroğlu
1992 - Hazar Ergüçlü
1993 - Oğuz Yılmaz
1993 - Sadık Çiftpınar
1995 - Nuri Fatih Aydın
1997 - Muhammet Beşir
2001 - Arda Akbulut
2001 - Ersin Destanoğlu
2001 - Ömercan İlyasoğlu
2001 - Muhammed Gümüşkaya
2001 - Zeynep Şevval Gül
2002 - Eren Bülbül
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1638 - Go-Sai
1803 - Manuel Felipe de Tovar
1863 - Pierre de Coubertin
1879 - Edward Morgan Forster
1895 - John Edgar Hoover
1922 - Rocky Graziano
1927 - Vernon L. Smith
1952 - Anna Maria Monticelli
1958 - Amor Hakkar
1968 - Davor Suker
1996 - Mamoudou Gassama
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