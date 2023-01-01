1 Ocak hangi burç? 1 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

01 Ocak 2023 Pazar, 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 1 Ocak hangi burç oluyor? 1 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 1 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 1 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

1 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

1 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

1 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1893 - Behçet Uz

1901 - Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu

1906 - Hacı Ömer Sabancı

1908 - Avni Dilligil

1911 - Necdet Kent

1915 - İhsan Devrim

1916 - Danyal Topatan

1917 - Fahri Erdinç

1917 - Nezahat Tanyeri

1918 - Gündüz Kılıç

1922 - Macide Tanır

1926 - Süleyman Dilbirliği

1927 - Ahmet Kostarika

1929 - Bedih Yoluk

1929 - Metin Erksan

1930 - Tahsin Saraç

1932 - Leman Çıdamlı

1932 - Suat Yalaz, Türk karikatürist

1938 - Halis Toprak

1938 - Halit Akçatepe

1939 - Gül Yalaz

1941 - Ayşe Şasa

1942 - Cevat Yurdakul

1944 - İsmet Vildan Alptekin

1944 - Uğurtan Sayıner

1946 - Birsen Ayda

1948 - Devlet Bahçeli

1950 - Cengiz Sezici

1951 - Yalçın Güzelce

1952 - İbrahim Tatlıses

1953 - Özay Fecht

1954 - Kurtuluş Türkgüven

1954 - Volkan Saraçoğlu

1955 - Burhan Kuzu

1956 - Dilber Ay

1958 - Mustafa Altıoklar

1958 - Şükrü Kızılot

1959 - Osman Delikkulak

1959 - Yaman Tarcan

1960 - Hakan Karahan

1961 - Ahmet Şafak

1961 - Deniz Arman

1962 - Korcan Karar

1963 - Devran Çağlar

1964 - Ayşen Aydemir

1968 - Toprak Sergen

1971 - Emrah

1979 - Fatih Erbakan

1987 - Serdar Özkan

1989 - Hasan Ali Durtuluk

1990 - Koray Avcı

1991 - Fırat Yılmaz Çakıroğlu

1992 - Hazar Ergüçlü

1993 - Oğuz Yılmaz

1993 - Sadık Çiftpınar

1995 - Nuri Fatih Aydın

1997 - Muhammet Beşir

2001 - Arda Akbulut

2001 - Ersin Destanoğlu

2001 - Ömercan İlyasoğlu

2001 - Muhammed Gümüşkaya

2001 - Zeynep Şevval Gül

2002 - Eren Bülbül

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1638 - Go-Sai

1803 - Manuel Felipe de Tovar

1863 - Pierre de Coubertin

1879 - Edward Morgan Forster

1895 - John Edgar Hoover

1922 - Rocky Graziano

1927 - Vernon L. Smith

1952 - Anna Maria Monticelli

1958 - Amor Hakkar

1968 - Davor Suker

1996 - Mamoudou Gassama























