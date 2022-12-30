30 Aralık hangi burç? 30 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

30 Aralık 2022 Cuma, 08:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 30 Aralık hangi burç oluyor? 30 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 30 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 30 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

30 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

30 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

30 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1490 - Ebussuud Efendi

1842 - Osman Hamdi Bey

1914 - Mahir Canova

1927 - Turgut Özatay

1961 - Seda Sayan

1977 - Volkan Kürşat Bekiroğlu

1977 - Kemal Muslubaş

2001 - Buket Öztürk

Bugün doğan yabancı ünlüler:

39 - Titus Flavius Vespasianus

1865 - Rudyard Kipling

1886 - Urho Castrén

1906 - Carol Reed

1934 - Joseph Bologna

1935 - Sandy Koufax

1944 - Antonio Justo Alcibar

1961 - Bill English

1961 - Sean Hannity

1968 - Bryan Burk

1973 - Nacho Vidal

1975 - Tiger Woods

1978 - Tyrese Gibson

1978 - Zbigniew Robert Prominski

1979 - Yelawolf

1986 - Domenico Criscito

1986 - Ellie Goulding

1986 - Caity Lotz

1995 - Kim Taehyung







































