30 Aralık hangi burç? 30 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 30 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 30 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 30 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 30 Aralık hangi burç oluyor? 30 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 30 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 30 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
30 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
30 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
30 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1490 - Ebussuud Efendi
1842 - Osman Hamdi Bey
1914 - Mahir Canova
1927 - Turgut Özatay
1961 - Seda Sayan
1977 - Volkan Kürşat Bekiroğlu
1977 - Kemal Muslubaş
2001 - Buket Öztürk
Bugün doğan yabancı ünlüler:
39 - Titus Flavius Vespasianus
1865 - Rudyard Kipling
1886 - Urho Castrén
1906 - Carol Reed
1934 - Joseph Bologna
1935 - Sandy Koufax
1944 - Antonio Justo Alcibar
1961 - Bill English
1961 - Sean Hannity
1968 - Bryan Burk
1973 - Nacho Vidal
1975 - Tiger Woods
1978 - Tyrese Gibson
1978 - Zbigniew Robert Prominski
1979 - Yelawolf
1986 - Domenico Criscito
1986 - Ellie Goulding
1986 - Caity Lotz
1995 - Kim Taehyung
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