29 Aralık hangi burç? 29 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

29 Aralık 2022 Perşembe, 14:01

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 29 Aralık hangi burç oluyor? 28 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 29 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

29 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

29 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

29 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1861 - Necip Asım Yazıksız

1929 - Yaşar Güvenir

1950 - Edip Akbayram

1981 - Berkay Şahin

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1861 - Necip Asım Yazıksız

1709 - Yelizaveta

1808 - Andrew Johnson

1809 - William Ewart Gladstone

1895 - Jerzy Hryniewski

1910 - Ronald Coase

1913 - Pierre Werner

1927 - Giorgio Capitani

1938 - Jon Voight

1947 - Ted Danson

1948 - Peter Robinson

1957 - Brad Grey

1959 - Patricia Clarkson

1978 - Danny Higginbotham

1978 - Angelo Taylor

1979 - Diego Luna

1988 - Agnes Szavay

1996 - Minatozaki Sana

2000 - Eliot Vassamillet