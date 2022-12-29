29 Aralık hangi burç? 29 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 29 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 29 Aralık hangi burç oluyor? 28 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 29 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
29 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
29 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
29 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1861 - Necip Asım Yazıksız
1929 - Yaşar Güvenir
1950 - Edip Akbayram
1981 - Berkay Şahin
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1861 - Necip Asım Yazıksız
1709 - Yelizaveta
1808 - Andrew Johnson
1809 - William Ewart Gladstone
1895 - Jerzy Hryniewski
1910 - Ronald Coase
1913 - Pierre Werner
1927 - Giorgio Capitani
1938 - Jon Voight
1947 - Ted Danson
1948 - Peter Robinson
1957 - Brad Grey
1959 - Patricia Clarkson
1978 - Danny Higginbotham
1978 - Angelo Taylor
1979 - Diego Luna
1988 - Agnes Szavay
1996 - Minatozaki Sana
2000 - Eliot Vassamillet
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