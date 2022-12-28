28 Aralık hangi burç? 28 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 12:27

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Aralık hangi burç oluyor? 28 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 28 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

28 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1924 - İsmet Ay

1926 - Gökşin Sipahioğlu

1977 - Keremcem

1977 - Mine Çayıroğlu

1978 - Özgü Namal

1999 - Merih Öztürk

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1804 - Alexander Keith Johnston

1856 - Woodrow Wilson

1908 - Lew Ayres

1914 - Pops Staples

1922 - Stan Lee

1928 - Moe Koffman

1934 - Maggie Smith

1946 - Hubert Green

1955 - Liu Xiaobo

1969 - Linus Benedict Torvalds

1972 - Patrick Rafter

1974 - Markus Weinzierl

1981 - Sienna Miller

1984 - Martin Kaymer

1987 - Thomas Dekker

1989 - Kamile Nacickaite















