28 Aralık hangi burç? 28 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 28 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 28 Aralık hangi burç oluyor? 28 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 28 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
28 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
28 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1924 - İsmet Ay
1926 - Gökşin Sipahioğlu
1977 - Keremcem
1977 - Mine Çayıroğlu
1978 - Özgü Namal
1999 - Merih Öztürk
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1804 - Alexander Keith Johnston
1856 - Woodrow Wilson
1908 - Lew Ayres
1914 - Pops Staples
1922 - Stan Lee
1928 - Moe Koffman
1934 - Maggie Smith
1946 - Hubert Green
1955 - Liu Xiaobo
1969 - Linus Benedict Torvalds
1972 - Patrick Rafter
1974 - Markus Weinzierl
1981 - Sienna Miller
1984 - Martin Kaymer
1987 - Thomas Dekker
1989 - Kamile Nacickaite
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