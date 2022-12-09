9 Aralık hangi burç? 9 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

09 Aralık 2022 Cuma, 13:39

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 9 Aralık hangi burç oluyor? 9 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 9 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 9 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

9 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

9 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

9 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1916 - Adnan Veli Kanık

1922 - Semavi Eyice

1925 - Atıf Yılmaz

1941 - Mehmet Ali Birand

1948 - Turgay Kıran

1969 - Ayşe Arman

1983 - Neslihan Demir Darnel

1990 - Bora Cengiz

2001 - Ayşe Begüm Onbaşı

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1608 - John Milton

1868 - Fritz Haber

1895 - Dolores Ibárruri

1901 - Ödön von Horváth

1911 - Broderick Crawford

1934 - Judi Dench

1953 - John Malkovich

1964 - Paul Landers

1980 - Ryder Hesjedal

1987 - Hikaru Nakamura

1988 - Kwadwo Asamoah



















