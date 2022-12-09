9 Aralık hangi burç? 9 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 9 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 9 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 9 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 9 Aralık hangi burç oluyor? 9 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 9 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 9 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
9 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
9 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
9 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1916 - Adnan Veli Kanık
1922 - Semavi Eyice
1925 - Atıf Yılmaz
1941 - Mehmet Ali Birand
1948 - Turgay Kıran
1969 - Ayşe Arman
1983 - Neslihan Demir Darnel
1990 - Bora Cengiz
2001 - Ayşe Begüm Onbaşı
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1608 - John Milton
1868 - Fritz Haber
1895 - Dolores Ibárruri
1901 - Ödön von Horváth
1911 - Broderick Crawford
1934 - Judi Dench
1953 - John Malkovich
1964 - Paul Landers
1980 - Ryder Hesjedal
1987 - Hikaru Nakamura
1988 - Kwadwo Asamoah
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