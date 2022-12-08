8 Aralık hangi burç? 8 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 8 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 8 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 8 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 8 Aralık hangi burç oluyor? 24 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 8 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 8 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
8 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
8 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
8 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1839 - Ali Suavi
1943 - Hakkı Koşar
1971 - Abdullah Ercan
1978 - Soner Sarıkabadayı
1981 - Azra Akın
1982 - Hamit Altıntop
1982 - Halil Altıntop
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1542 - Mary Stuart
1818 - III. Charles
1861 - Georges Méliès
1894 - E. C. Segar
1925 - Sammy Davis Jr.
1930 - Maximilian Schell
1953 - Kim Basinger
1962 - Marty Friedman
1979 - Christian Wilhelmsson
1982 - Nicki Minaj
1993 - AnnaSophia Robb
1994 - Cara Mund
1994 - Raheem Sterling
1996 - Scott McTominay
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