8 Aralık hangi burç? 8 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

08 Aralık 2022 Perşembe, 09:58

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 8 Aralık hangi burç oluyor? 24 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 8 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 8 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

8 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

8 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

8 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1839 - Ali Suavi

1943 - Hakkı Koşar

1971 - Abdullah Ercan

1978 - Soner Sarıkabadayı

1981 - Azra Akın

1982 - Hamit Altıntop

1982 - Halil Altıntop

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1542 - Mary Stuart

1818 - III. Charles

1861 - Georges Méliès

1894 - E. C. Segar

1925 - Sammy Davis Jr.

1930 - Maximilian Schell

1953 - Kim Basinger

1962 - Marty Friedman

1979 - Christian Wilhelmsson

1982 - Nicki Minaj

1993 - AnnaSophia Robb

1994 - Cara Mund

1994 - Raheem Sterling

1996 - Scott McTominay