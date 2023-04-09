10 Nisan hangi burç? 10 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 09:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 10 Nisan hangi burç oluyor? 10 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 10 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 10 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

10 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

10 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

10 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1910 - Hüsamettin Böke

1929 - Sermet Çağan

1930 - Semih Sezerli

1942 - Erden Kıral

1944 - Tuncer Cücenoğlu

1982 - Ceyhun Fersoy

1994 - Emre Uğur Uruç, Türk futbolcu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1954 - Paul Bearer

1958 - Bob Bell

1973 - Roberto Carlos

1981 - Fábio Luís Ramim

1985 - Barkhad Abdi

1989 - Thomas Heurtel

1990 - Andile Jali

1990 - Alex Pettyfer

1991 - Amanda Michalka

1992 - Sadio Mané

1992 - Daisy Jazz Isobel Ridley

1993 - Rune Dahmke

1995 - Shunya Mori

1996 - Leonardo Kalil Abdala

1997 - Claire Wineland































