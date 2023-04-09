10 Nisan hangi burç? 10 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 10 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 10 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 10 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 10 Nisan hangi burç oluyor? 10 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 10 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 10 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
10 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
10 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
10 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1910 - Hüsamettin Böke
1929 - Sermet Çağan
1930 - Semih Sezerli
1942 - Erden Kıral
1944 - Tuncer Cücenoğlu
1982 - Ceyhun Fersoy
1994 - Emre Uğur Uruç, Türk futbolcu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1954 - Paul Bearer
1958 - Bob Bell
1973 - Roberto Carlos
1981 - Fábio Luís Ramim
1985 - Barkhad Abdi
1989 - Thomas Heurtel
1990 - Andile Jali
1990 - Alex Pettyfer
1991 - Amanda Michalka
1992 - Sadio Mané
1992 - Daisy Jazz Isobel Ridley
1993 - Rune Dahmke
1995 - Shunya Mori
1996 - Leonardo Kalil Abdala
1997 - Claire Wineland
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