10 Ocak hangi burç? 10 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 10 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 10 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 10 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 10 Ocak hangi burç oluyor? 10 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 10 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 10 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
10 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
10 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
10 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1905 - Akil Öztuna
1930 - Orhan Aksoy
1940 - Suphi Tekniker
1949 - Kemal Derviş
1964 - Hakan Boyav
1968 - Hakan Aysev
1972 - Devrim Nas
1976 - Nilüfer Kurt
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1903 - Barbara Hepworth
1916 - Sune Bergström
1920 - Roberto Marcelo Levingston
1936 - Robert Woodrow Wilson
1938 - Elza İbrahimova
1938 - Donald Knuth
1948 - Donald Fagen
1948 - Bernard Thévenet
1967 - Giusva Branca
1974 - Jemaine Clement
1974 - Steve Marlet
1974 - Hrithik Roshan
1976 - Remy Bonjasky
1979 - Francesca Piccinini
1980 - Nelson Cuevas
1980 - Sarah Shahi
1984 - Marouane Chamakh
1986 - Kirsten Flipkens
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