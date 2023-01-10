10 Ocak hangi burç? 10 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 10 Ocak hangi burç oluyor? 10 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 10 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 10 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

10 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

10 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

10 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1905 - Akil Öztuna

1930 - Orhan Aksoy

1940 - Suphi Tekniker

1949 - Kemal Derviş

1964 - Hakan Boyav

1968 - Hakan Aysev

1972 - Devrim Nas

1976 - Nilüfer Kurt

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1903 - Barbara Hepworth

1916 - Sune Bergström

1920 - Roberto Marcelo Levingston

1936 - Robert Woodrow Wilson

1938 - Elza İbrahimova

1938 - Donald Knuth

1948 - Donald Fagen

1948 - Bernard Thévenet

1967 - Giusva Branca

1974 - Jemaine Clement

1974 - Steve Marlet

1974 - Hrithik Roshan

1976 - Remy Bonjasky

1979 - Francesca Piccinini

1980 - Nelson Cuevas

1980 - Sarah Shahi

1984 - Marouane Chamakh

1986 - Kirsten Flipkens



















