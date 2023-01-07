7 Ocak hangi burç? 7 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 07.01.2023 - 15:48

Güncelleme: 07.01.2023 - 15:48

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 7 Ocak hangi burç oluyor? 7 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 7 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 7 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

7 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

7 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

7 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1901 - Fahrelnisa Zeyd

1901 - Fikret Adil

1907 - Baha Gelenbevi

1914 - İhsan Devrim

1922 - Orhan Asena

1934 - Peri Han

1947 - Sadık Ahmet

1948 - Rana Alagöz

1960 - Emrullah İşler

1970 - Saruhan Hünel

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1502 - Papa XIII. Gregorius

1851 - Nikolai Tchaikovsky

1885 - Ernesto Brown

1890 - Henny Porten

1895 - Clara Haskil

1898 - Al Bowlly

1899 - Francis Poulenc

1903 - Antanas Snieckus

1908 - Red Allen

1922 - Mario Almada

1935 - Sophie Behr

1938 - Roland Topor

1941 - John E. Walker

1945 - David Spangle

1956 - Leonard Lansink

1957 - Katie Couric

1964 - Nicolas Cage

1967 - Nick Clegg

1969 - Marco Simone

1971 - Jeremy Renner

1977 - Sofi Oksanen

1979 - Aloe Blacc

1979 - Monica Foster

1985 - Lewis Hamilton

1985 - Wayne Routledge

1987 - Davide Astori

1987 - Lyndsy Fonseca

1987 - Stefan Babovic

1988 - Hardwell

1990 - Gregor Schlierenzauer

1990 - Liam Aiken

1991 - Caster Semenya

1991 - Eden Hazard

1992 - Lynn Knippenborg