7 Ocak hangi burç? 7 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 6 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 7 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 7 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 7 Ocak hangi burç oluyor? 7 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 7 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 7 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
7 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
7 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
7 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1901 - Fahrelnisa Zeyd
1901 - Fikret Adil
1907 - Baha Gelenbevi
1914 - İhsan Devrim
1922 - Orhan Asena
1934 - Peri Han
1947 - Sadık Ahmet
1948 - Rana Alagöz
1960 - Emrullah İşler
1970 - Saruhan Hünel
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1502 - Papa XIII. Gregorius
1851 - Nikolai Tchaikovsky
1885 - Ernesto Brown
1890 - Henny Porten
1895 - Clara Haskil
1898 - Al Bowlly
1899 - Francis Poulenc
1903 - Antanas Snieckus
1908 - Red Allen
1922 - Mario Almada
1935 - Sophie Behr
1938 - Roland Topor
1941 - John E. Walker
1945 - David Spangle
1956 - Leonard Lansink
1957 - Katie Couric
1964 - Nicolas Cage
1967 - Nick Clegg
1969 - Marco Simone
1971 - Jeremy Renner
1977 - Sofi Oksanen
1979 - Aloe Blacc
1979 - Monica Foster
1985 - Lewis Hamilton
1985 - Wayne Routledge
1987 - Davide Astori
1987 - Lyndsy Fonseca
1987 - Stefan Babovic
1988 - Hardwell
1990 - Gregor Schlierenzauer
1990 - Liam Aiken
1991 - Caster Semenya
1991 - Eden Hazard
1992 - Lynn Knippenborg
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet'te Ali Erbaş krizi
- Evinde ölü bulunan eski MHP'li başkanın son paylaşımı
- ‘Ateş’ olmayan yerden duman çıkmaz
- Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı
- Barış Terkoğlu bir bir sıraladı
- Polislerin ifadesi ortaya çıktı
- Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
- ORC'den yılın ilk anketi: Cumhur'a ağır darbe
- Alkole dev zam geldi!
- 'Yanındaki çocukları teslim et'