6 Ocak hangi burç? 6 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

06 Ocak 2023 Cuma, 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 6 Ocak hangi burç oluyor? 6 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 6 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 6 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

6 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

6 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

6 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1947 - Erkut Yücaoğlu

1978 - Erdem Kınay

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1745 - Jacques-Étienne Montgolfier

1850 - Eduard Bernstein

1913 - Loretta Young

1986 - Alex Turner

1989 - Nicky Romero

1991 - Will Barton

1994 - Catriona Gray



