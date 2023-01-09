9 Ocak hangi burç? 9 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 9 Ocak hangi burç oluyor? 9 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 9 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 9 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

9 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

9 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

9 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1778 - Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi

1900 - Fahrettin Kerim Gökay

1917 - Cahit Külebi

1918 - Hikmet Tanyu

1942 - Adnan Keskin

1944 - Yusuf Kenan Doğan

1968 - İskender Iğdır

1978 - Alpay Kemal Atalan

1978 - Esra İçöz

1984 - Engin Nurşani

1985 - Enver Işık

1985 - Sinem Öztürk

1991 - Can Maxim Mutaf

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1835 - İvasaki Yataro

1881 - Giovanni Papini

1902 - Stanislaw Wojciech Mrozowski

1913 - Richard Nixon

1922 - Har Gobind Khorana

1944 - Jimmy Page

1955 - J. K. Simmons

1965 - Haddaway

1973 - Sean Paul

1980 - Francisco Pavón

1982 - Kate Middleton

1985 - Bobô

1988 - Lee Yeon-hee

1989 - Michael Beasley

1989 - Michaëlla Krajicek

1995 - Jilke Deconinck

1996 - Ivanildo Cassamá











