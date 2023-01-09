9 Ocak hangi burç? 9 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 9 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 9 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 9 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 9 Ocak hangi burç oluyor? 9 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 9 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 9 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
9 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
9 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
9 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1778 - Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi
1900 - Fahrettin Kerim Gökay
1917 - Cahit Külebi
1918 - Hikmet Tanyu
1942 - Adnan Keskin
1944 - Yusuf Kenan Doğan
1968 - İskender Iğdır
1978 - Alpay Kemal Atalan
1978 - Esra İçöz
1984 - Engin Nurşani
1985 - Enver Işık
1985 - Sinem Öztürk
1991 - Can Maxim Mutaf
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1835 - İvasaki Yataro
1881 - Giovanni Papini
1902 - Stanislaw Wojciech Mrozowski
1913 - Richard Nixon
1922 - Har Gobind Khorana
1944 - Jimmy Page
1955 - J. K. Simmons
1965 - Haddaway
1973 - Sean Paul
1980 - Francisco Pavón
1982 - Kate Middleton
1985 - Bobô
1988 - Lee Yeon-hee
1989 - Michael Beasley
1989 - Michaëlla Krajicek
1995 - Jilke Deconinck
1996 - Ivanildo Cassamá
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