11 Eylül hangi burç? 11 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 11.09.2023 - 09:41

Güncelleme: 11.09.2023 - 09:41

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 11 Eylül hangi burç oluyor? 11 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 11 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 11 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?



11 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?

11 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

11 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1889 - Helmuth Theodor Bossert

1929 - Burhan Doğançay

1931 - Ece Ayhan

1935 - Arif Erkin Güzelbeyoğlu

1936 - Ersun Kazançel

1958 - Altan Tan

1961 - Haluk Pekşen

1974 - Mehmet Emin Toprak

1981 - Özlem Türay

1982 - Elvan Abeylegesse

1984 - Yusuf Akgün

1988

Samet Kumbaşı

Mustafa Aşan

1990 - Yasin Pilavcılar

1992 - Efecan Şenolsun

1994

Ahmet Eyüp Türkaslan

Hüseyin Altıntaş





Bugün doğan yabancı ünlüler:

1182 - Minamoto no Yoriie

1476 - Louise de Savoie

1524 - Pierre de Ronsard

1611 - Henri de La Tour d'Auvergne

1743 - Nikolaj Abraham Abildgaard

1764 - Valentino Fioravanti

1771 - Mungo Park

1786 - Frederich Kuhlau

1816 - Carl Zeiss

1862 - O. Henry

1877

Feliks Dzerjinski

James Hopwood Jeans

1885 - D. H. Lawrence

1895 - Vinoba Bhave

1899 - Philipp Bouhler

1903 - Theodor W. Adorno

1916 - Ed Sabol

1917

Ferdinand Marcos

Herbert Lom

1924 - Daniel Akaka

1926 - Yevgeny Belyaev

1930

Cathryn Damon

Salih Selim

1931

Silvia Pinal

Ian Holm

1932 - Gavril Dejeu

1933

Misbach Yusa Biran

Raşid Sefer

Mátyás Szurös

1935 - Arvo Part, Estonyalı besteci

1935 - German Titov

1937 - Paola

1938 - Ciel Bergman

1940

Brian De Palma

Nông D?c M?nh

1944 - Everaldo

1945

Franz Beckenbauer

Leo Kottke

1946 - Yusuf ez-Zevavi

1947 - Jean Germain

1950 - Khosro Harandi

1956 - Tony Gilroy

1958 - Keosaychay Sayasone

Roxann Dawson

Scott Patterson

Julia Nickson-Soul

1959 - John Hawkes

1960 - Hiroshi Amano

1961 - Virginia Madsen

1962 - Julio Salinas

1963 - Andrew Jackson

1964 - Victor Wooten

1965

Beşşar Esad

Moby

Paul Heyman

1966 - Kiko Kawashima

1967 - Harry Connick, Jr.

1968 - Slaven Bilic

1969 - Gidget Gein

1970

Fanny Cadeo

Taraji P. Henson

1972 - Ricky Koole

1973 - In-Grid

1977

Ludacris

Matthew Stevens

1978 - Dejan Stankovic

1979

Hana Horáková

David Pizarro

Éric Abidal

1980 - Julien Sablé

1981

Andrea Dossena

Dylan Klebold

1983 - Vivian Cheruiyot

1985 - Shaun Livingston

1986

İsmail Abdüllatif

Matteo Valli

Shun Nogaito

1987

Robert Acquafresca

Tyler Hoechlin

1989

Anna Polina

Tomoyasu Hirose

1990 - Jo Inge Berget

1991

Jordan Ayew

Kygo, Norveçli Dj

1993

Tatsuki Kohatsu

Elşen Rızazade

1994

Nataliya Prışçepa

Mateus dos Santos Castro

Cameron Burrell

1995 - Cecilia Rossell

1996

Zymer Bytyqi

Miguel Crespo da Silva