Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
11 Eylül hangi burç? 11 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 11 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 11 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 11 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 11 Eylül hangi burç oluyor? 11 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 11 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 11 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
11 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?
11 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
11 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1889 - Helmuth Theodor Bossert
1929 - Burhan Doğançay
1931 - Ece Ayhan
1935 - Arif Erkin Güzelbeyoğlu
1936 - Ersun Kazançel
1958 - Altan Tan
1961 - Haluk Pekşen
1974 - Mehmet Emin Toprak
1981 - Özlem Türay
1982 - Elvan Abeylegesse
1984 - Yusuf Akgün
1988
Samet Kumbaşı
Mustafa Aşan
1990 - Yasin Pilavcılar
1992 - Efecan Şenolsun
1994
Ahmet Eyüp Türkaslan
Hüseyin Altıntaş
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1182 - Minamoto no Yoriie
1476 - Louise de Savoie
1524 - Pierre de Ronsard
1611 - Henri de La Tour d'Auvergne
1743 - Nikolaj Abraham Abildgaard
1764 - Valentino Fioravanti
1771 - Mungo Park
1786 - Frederich Kuhlau
1816 - Carl Zeiss
1862 - O. Henry
1877
Feliks Dzerjinski
James Hopwood Jeans
1885 - D. H. Lawrence
1895 - Vinoba Bhave
1899 - Philipp Bouhler
1903 - Theodor W. Adorno
1916 - Ed Sabol
1917
Ferdinand Marcos
Herbert Lom
1924 - Daniel Akaka
1926 - Yevgeny Belyaev
1930
Cathryn Damon
Salih Selim
1931
Silvia Pinal
Ian Holm
1932 - Gavril Dejeu
1933
Misbach Yusa Biran
Raşid Sefer
Mátyás Szurös
1935 - Arvo Part, Estonyalı besteci
1935 - German Titov
1937 - Paola
1938 - Ciel Bergman
1940
Brian De Palma
Nông D?c M?nh
1944 - Everaldo
1945
Franz Beckenbauer
Leo Kottke
1946 - Yusuf ez-Zevavi
1947 - Jean Germain
1950 - Khosro Harandi
1956 - Tony Gilroy
1958 - Keosaychay Sayasone
Roxann Dawson
Scott Patterson
Julia Nickson-Soul
1959 - John Hawkes
1960 - Hiroshi Amano
1961 - Virginia Madsen
1962 - Julio Salinas
1963 - Andrew Jackson
1964 - Victor Wooten
1965
Beşşar Esad
Moby
Paul Heyman
1966 - Kiko Kawashima
1967 - Harry Connick, Jr.
1968 - Slaven Bilic
1969 - Gidget Gein
1970
Fanny Cadeo
Taraji P. Henson
1972 - Ricky Koole
1973 - In-Grid
1977
Ludacris
Matthew Stevens
1978 - Dejan Stankovic
1979
Hana Horáková
David Pizarro
Éric Abidal
1980 - Julien Sablé
1981
Andrea Dossena
Dylan Klebold
1983 - Vivian Cheruiyot
1985 - Shaun Livingston
1986
İsmail Abdüllatif
Matteo Valli
Shun Nogaito
1987
Robert Acquafresca
Tyler Hoechlin
1989
Anna Polina
Tomoyasu Hirose
1990 - Jo Inge Berget
1991
Jordan Ayew
Kygo, Norveçli Dj
1993
Tatsuki Kohatsu
Elşen Rızazade
1994
Nataliya Prışçepa
Mateus dos Santos Castro
Cameron Burrell
1995 - Cecilia Rossell
1996
Zymer Bytyqi
Miguel Crespo da Silva
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