11 Şubat hangi burç? 11 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 09:28

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 09:28

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 11 Şubat hangi burç oluyor? 11 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 11 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 11 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

11 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

11 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

11 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1883 - Tevfik Rüştü Aras

1939 - Okay Temiz

1950 - İdris Güllüce

1956 - Oya Başar

1974 - Ayça Mutlugil

1976 - Hakan Bayraktar

1994 - Hamza Dursun

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1909 - Joseph L. Mankiewicz

1926 - Leslie Nielsen

1943 - Serge Lama

1977 - Mike Shinoda

1980 - Mark Bresciano

1981 - Kelly Rowland

1982 - Christian Maggio

1982 - Neil Robertson

1983 - Benhamadi Ybnou Charaf

1983 - Hocine Ragued

1983 - Rafael van der Vaart

1984 - Doka Madureira

1986 - Francisco Silva

1987 - José Callejón

1987 - Ervin Zukanovic

1987 - Luca Antonelli

1987 - Wu Yiming

1988 - Wellington Luís de Sousa

1989 - Josef de Souza

1990 - Javier Aquino

1990 - Jonas Hector

1991 - Darwin Andrade

1992 - Louis Labeyrie

1992 - Rubén Belima

1992 - Taylor Lautner

1993 - Ben McLemore

1993 - Hör?ur Björgvin Magnússon

1994 - Musashi Suzuki

1995 - Milan Škriniar

1998 - Khalid

1999 - Andriy Lunin



























