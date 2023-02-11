11 Şubat hangi burç? 11 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 11 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 11 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 11 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 11 Şubat hangi burç oluyor? 11 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 11 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 11 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
11 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
11 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
11 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1883 - Tevfik Rüştü Aras
1939 - Okay Temiz
1950 - İdris Güllüce
1956 - Oya Başar
1974 - Ayça Mutlugil
1976 - Hakan Bayraktar
1994 - Hamza Dursun
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1909 - Joseph L. Mankiewicz
1926 - Leslie Nielsen
1943 - Serge Lama
1977 - Mike Shinoda
1980 - Mark Bresciano
1981 - Kelly Rowland
1982 - Christian Maggio
1982 - Neil Robertson
1983 - Benhamadi Ybnou Charaf
1983 - Hocine Ragued
1983 - Rafael van der Vaart
1984 - Doka Madureira
1986 - Francisco Silva
1987 - José Callejón
1987 - Ervin Zukanovic
1987 - Luca Antonelli
1987 - Wu Yiming
1988 - Wellington Luís de Sousa
1989 - Josef de Souza
1990 - Javier Aquino
1990 - Jonas Hector
1991 - Darwin Andrade
1992 - Louis Labeyrie
1992 - Rubén Belima
1992 - Taylor Lautner
1993 - Ben McLemore
1993 - Hör?ur Björgvin Magnússon
1994 - Musashi Suzuki
1995 - Milan Škriniar
1998 - Khalid
1999 - Andriy Lunin
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