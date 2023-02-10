Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, bugün biraz kararsız ve gerginsiniz. Yanlış kararlar alma ihtimaliniz yüksek. Önemli kararlarınızı biraz erteleyin. Önünüzü göremiyorsunuz fakat sezgileriniz size gerçeği gösteriyor. Risk içeren konularda eylem yapmayın. Sağlık sorunlarınız tetiklenebilir, kendinize zaman ayırın.
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