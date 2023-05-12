Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
12 Mayıs hangi burç? 12 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 12 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 12 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 12 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 12 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 12 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
12 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
12 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
12 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1968 - Emin Gürsoy
1972 - Pınar Aylin
1974 - Tolga Çevik
1976 - Turgut Tunçalp
1977 - Onur Saylak
1982 - Esra Erol
1984 - Ceyda Sinan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1966 - Bebel Gilberto
1978 - Malin Akerman
1981 - Rami Malek
1988 - Marcelo
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