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12 Mayıs hangi burç? 12 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 12 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 12 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 12 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:00
12 Mayıs hangi burç? 12 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)


* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)


* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)


* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 12 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 12 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

12 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR? 

12 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

12 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1968 - Emin Gürsoy 

1972 - Pınar Aylin 

1974 - Tolga Çevik 

1976 - Turgut Tunçalp 

1977 - Onur Saylak

1982 - Esra Erol

1984 - Ceyda Sinan 

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1966 - Bebel Gilberto

1978 - Malin Akerman

1981 - Rami Malek

1988 - Marcelo


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