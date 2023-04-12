12 Nisan hangi burç? 12 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:33

Güncelleme: 12.04.2023 - 09:33

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 12 Nisan hangi burç oluyor? 12 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 12 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 12 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

12 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

12 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1928 - Nisa Serezli

1962 - Hüseyin Avni Danyal

1968 - Yeşim Salkım

1972 - Şebnem Ferah

1974 - Mete Pere

1980 - Arda Kural

1980 - Jehan Barbur

1983 - Sine Büyüka

1995 - Kubilay Aka

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1941 - Bobby Moore

1947 - Tom Clancy

1979 - Mateja Kezman

1986 - Blerim Dzemaili

1987 - Luiz Adriano

1990 - Hiroki Sakai

1991 - Lionel Carole

1994 - Eric Bailly

1994 - Oh Sehun