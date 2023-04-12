12 Nisan hangi burç? 12 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 12 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 12 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 12 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 12 Nisan hangi burç oluyor? 12 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 12 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 12 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
12 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
12 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
12 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1928 - Nisa Serezli
1962 - Hüseyin Avni Danyal
1968 - Yeşim Salkım
1972 - Şebnem Ferah
1974 - Mete Pere
1980 - Arda Kural
1980 - Jehan Barbur
1983 - Sine Büyüka
1995 - Kubilay Aka
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1941 - Bobby Moore
1947 - Tom Clancy
1979 - Mateja Kezman
1986 - Blerim Dzemaili
1987 - Luiz Adriano
1990 - Hiroki Sakai
1991 - Lionel Carole
1994 - Eric Bailly
1994 - Oh Sehun
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