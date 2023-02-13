13 Şubat hangi burç? 13 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 13 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 13 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 13 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 13 Şubat hangi burç oluyor? 13 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 13 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 13 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
13 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
13 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
13 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1879 - Prens Sabahattin
1916 - Samim Kocagöz
1921 - Ulvi Uraz
1928 - Refik Erduran
1929 - Kenan Erim
1947 - Rüçhan Çalışkur
1950 - Mazhar Alanson
1958 - Nilgün Marmara
1973 - Sibel Alaş
1989 - Ali Balkaya
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1769 - İvan Krılov
1910 - William B. Shockley
1930 - Frank Buxton
1933 - Kim Novak
1937 - Oliver Reed
1950 - Peter Gabriel
1952 - Ed Gagliardi
1974 - Robbie Williams
1976 - Leslie Feist
1978 - Edsilia Rombley
1980 - Sebastian Kehl
1984 - Apoño
1986 - Besim Kunic
1995 - Tibor Linka
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