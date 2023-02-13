13 Şubat hangi burç? 13 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:31

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 11:31

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 13 Şubat hangi burç oluyor? 13 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 13 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 13 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

13 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

13 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

13 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1879 - Prens Sabahattin

1916 - Samim Kocagöz

1921 - Ulvi Uraz

1928 - Refik Erduran

1929 - Kenan Erim

1947 - Rüçhan Çalışkur

1950 - Mazhar Alanson

1958 - Nilgün Marmara

1973 - Sibel Alaş

1989 - Ali Balkaya

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1769 - İvan Krılov

1910 - William B. Shockley

1930 - Frank Buxton

1933 - Kim Novak

1937 - Oliver Reed

1950 - Peter Gabriel

1952 - Ed Gagliardi

1974 - Robbie Williams

1976 - Leslie Feist

1978 - Edsilia Rombley

1980 - Sebastian Kehl

1984 - Apoño

1986 - Besim Kunic

1995 - Tibor Linka























