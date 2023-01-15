15 Ocak hangi burç? 15 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 15 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 15 Ocak hangi burç oluyor? 15 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 15 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 15 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
15 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
15 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
15 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1902 - Nâzım Hikmet Ran
1941 - Özcan Tekgül
1957 - Semiha Yankı
1968 - Volkan Ünal
1971 - Metin Özbey
1976 - Zara
1977 - Ebru Şallı
1987 - Caner Büke
1994 - Sinan Gümüş
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1928 - René Vautier
1956 - Sandy Tolan
1970 - Shane McMahon
1978 - Franco Pellizotti
1983 - Hugo Viana
1985 - René Adler
1987 - Kelly Kelly
1988 - Daniel Caligiuri
1988 - Sonny John Moore (Skrillex)
1990 - Kostas Slukas
1991 - Darya Klişina
1991 - Marc Bartra
1991 - Nicolai Jørgensen
1992 - Joël Veltman
1996 - Dove Cameron
2000 - Thale Rushfeldt Deila
2004 - Grace VanderWaal
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