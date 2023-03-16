16 Mart hangi burç? 16 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:19

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 09:19

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 16 Mart hangi burç oluyor? 16 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 16 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 16 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

16 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

16 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1909 - Nubar Terziyan

1915 - Haldun Taner

1943 - Murat Belge

1946 - Mustafa Alabora

1948 - Tomris İncer

1965 - Mustafa Taşkesen

1973 - Kutsi

1980 - Bahri Tanrıkulu

1998 - Sefo

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1879 - Mark Sykes

1908 - Robert Rossen

1932 - Walter Cunningham

1940 - Bernardo Bertolucci

1959 - Jens Stoltenberg

1967 - Lauren Graham

1971 - Alan Tudyk

1974 - Anne Charrier

1975 - Luciano Castro

1975 - Sienna Guillory

1986 - Alexandra Daddario

1986 - Toney Douglas

1987 - Fabien Lemoine

1989 - Blake Griffin

1989 - Jung So-min

1989 - Theo Walcott

1990 - Josef Hušbauer

1991 - Reggie Bullock

1994 - Joel Embiid

1997 - Florian Neuhaus



