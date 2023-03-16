16 Mart hangi burç? 16 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 16 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 16 Mart'ta doğan hangi burç olur? 16 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 16 Mart hangi burç oluyor? 16 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 16 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 16 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
16 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
16 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
16 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1909 - Nubar Terziyan
1915 - Haldun Taner
1943 - Murat Belge
1946 - Mustafa Alabora
1948 - Tomris İncer
1965 - Mustafa Taşkesen
1973 - Kutsi
1980 - Bahri Tanrıkulu
1998 - Sefo
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1879 - Mark Sykes
1908 - Robert Rossen
1932 - Walter Cunningham
1940 - Bernardo Bertolucci
1959 - Jens Stoltenberg
1967 - Lauren Graham
1971 - Alan Tudyk
1974 - Anne Charrier
1975 - Luciano Castro
1975 - Sienna Guillory
1986 - Alexandra Daddario
1986 - Toney Douglas
1987 - Fabien Lemoine
1989 - Blake Griffin
1989 - Jung So-min
1989 - Theo Walcott
1990 - Josef Hušbauer
1991 - Reggie Bullock
1994 - Joel Embiid
1997 - Florian Neuhaus
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