16 Nisan hangi burç? 16 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 16 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 16 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 16 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 16 Nisan hangi burç oluyor? 16 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 16 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 16 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
16 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
16 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
16 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1865 - Mehmet Esat Işık
1916 - Behçet Necatigil
1922 - Afif Yesari
1925 - Sabri Altınel
1933 - Erol Günaydın
1936 - Ayla Arslancan
1947 - Erol Evgin
1956 - Necla Nazır
1971 - Emre Tilev
1974 - Toygar Işıklı
1977 - Ceyda Düvenci
1994 - Onur Bulut
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1844 - Anatole France
1861 - Fridtjof Nansen
1921 - Peter Ustinov
1927 - XVI. Benedictus
1960 - Rafael Benítez
1979 - Christijan Albers
1986 - Shinji Okazaki
1987 - Aaron Lennon
1990 - Vangelis Mantzaris
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