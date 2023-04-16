16 Nisan hangi burç? 16 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 16.04.2023 - 09:39

Güncelleme: 16.04.2023 - 09:39

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 16 Nisan hangi burç oluyor? 16 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 16 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 16 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

16 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

16 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1865 - Mehmet Esat Işık

1916 - Behçet Necatigil

1922 - Afif Yesari

1925 - Sabri Altınel

1933 - Erol Günaydın

1936 - Ayla Arslancan

1947 - Erol Evgin

1956 - Necla Nazır

1971 - Emre Tilev

1974 - Toygar Işıklı

1977 - Ceyda Düvenci

1994 - Onur Bulut

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1844 - Anatole France

1861 - Fridtjof Nansen

1921 - Peter Ustinov

1927 - XVI. Benedictus

1960 - Rafael Benítez

1979 - Christijan Albers

1986 - Shinji Okazaki

1987 - Aaron Lennon

1990 - Vangelis Mantzaris