17 Aralık hangi burç? 17 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

17 Aralık 2022 Cumartesi, 12:58

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 17 Aralık hangi burç oluyor? 17 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 17 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

17 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

17 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

17 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1897 - Hasan Âli Yücel

1931 - Safa Önal

1936 - Tuncer Necmioğlu

1944 - İlhan Erdost

1946 - Rıza Silahlıpoda

1948 - Kemal Kılıçdaroğlu

1956 - Itır Esen

1958 - Mine Koşan

1961 - Ersun Yanal

1965 - Ali Çatalbaş

1975 - Oktay Derelioğlu

1981 - Tolgahan Sayışman

1982 - Onur Özsu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1908 - Willard Libb

1930 - Armin Müller-Stahl

1934 - Irving Petlin

1937 - John Kennedy Toole

1944 - Bernard Hill

1946 - Eugene Levy

1947 - Wes Studi

1956 - Peter Farrelly

1969 - Laurie Holden

1971 - Claire Forlani

1973 - Rian Johnson

1974 - Sarah Paulson

1974 - Giovanni Ribisi

1976 - Edward Aguilera

1976 - Patrick Müller

1977 - Katheryn Winnick

1979 - Aleksandar Radenkovic

1981 - Tim Wiese

1984 - Mikky Ekko

1986 - Emma Bell

1992 - Andrew Nabbout



