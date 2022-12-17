17 Aralık hangi burç? 17 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 17 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 17 Aralık hangi burç oluyor? 17 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 17 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
17 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
17 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
17 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1897 - Hasan Âli Yücel
1931 - Safa Önal
1936 - Tuncer Necmioğlu
1944 - İlhan Erdost
1946 - Rıza Silahlıpoda
1948 - Kemal Kılıçdaroğlu
1956 - Itır Esen
1958 - Mine Koşan
1961 - Ersun Yanal
1965 - Ali Çatalbaş
1975 - Oktay Derelioğlu
1981 - Tolgahan Sayışman
1982 - Onur Özsu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1908 - Willard Libb
1930 - Armin Müller-Stahl
1934 - Irving Petlin
1937 - John Kennedy Toole
1944 - Bernard Hill
1946 - Eugene Levy
1947 - Wes Studi
1956 - Peter Farrelly
1969 - Laurie Holden
1971 - Claire Forlani
1973 - Rian Johnson
1974 - Sarah Paulson
1974 - Giovanni Ribisi
1976 - Edward Aguilera
1976 - Patrick Müller
1977 - Katheryn Winnick
1979 - Aleksandar Radenkovic
1981 - Tim Wiese
1984 - Mikky Ekko
1986 - Emma Bell
1992 - Andrew Nabbout
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