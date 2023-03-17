17 Mart hangi burç? 17 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 09:37

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 09:37

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)













* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)













* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)













* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 17 Mart hangi burç oluyor? 17 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 17 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

17 Mart HANGİ BURÇ OLUYOR?

17 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

17 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1939 - Atilla Dorsay

1981 - Dilek Serbest

1981 - Servet Çetin

1985 - Tuğba Karademir

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1951 - Kurt Russell

1967 - Billy Corgan

1976 - Zita Molnár

1983 - Raul Meireles

1986 - Edin Dzeko

1987 - Federico Fazio

1988 - Claire Elise Boucher

1988 - Rasmus Elm

1988 - Fraser Forster

1989 - Shinji Kagawa

1990 - Andrew Hozier-Byrne (Hozier)

1992 - John boyega

1997 - Katie Genevieve Ledecky















