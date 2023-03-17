17 Mart hangi burç? 17 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 17 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 17 Mart hangi burç oluyor? 17 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 17 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
17 Mart HANGİ BURÇ OLUYOR?
17 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
17 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1939 - Atilla Dorsay
1981 - Dilek Serbest
1981 - Servet Çetin
1985 - Tuğba Karademir
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1951 - Kurt Russell
1967 - Billy Corgan
1976 - Zita Molnár
1983 - Raul Meireles
1986 - Edin Dzeko
1987 - Federico Fazio
1988 - Claire Elise Boucher
1988 - Rasmus Elm
1988 - Fraser Forster
1989 - Shinji Kagawa
1990 - Andrew Hozier-Byrne (Hozier)
1992 - John boyega
1997 - Katie Genevieve Ledecky
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