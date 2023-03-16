Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sabit fikirli olmanızın gelişiminizin önünde engel teşkil ettiğini artık görüyorsunuz. İçinden çıkılmaz bir hale gelen sorunları çözmenin tek yolu farklı bir bakış açısı geliştirmek veya başka insanlara kulak vermektir. Birlikte hareket edebildiğinizde hayatınızdaki kaos hafifleyecek.
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