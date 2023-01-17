17 Ocak hangi burç? 17 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 15:16

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 15:16

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 17 Ocak hangi burç oluyor? 17 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 17 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

17 Ocak HANGİ BURÇ OLUYOR?

17 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

17 Ocak'ta HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1921 - Cavit Orhan Tütengil

1925 - Selçuk Yaşar

1940 - Umur Bugay

1956 - Faruk Çelik

1959 - Müfit Kayacan

1969 - Tarık Mengüç

1972 - Yelda Reynaud

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1647 - Elisabeth Hevelius

1771 - Charles Brockden Brown

1820 - Anne Brontë

1858 - Tomás Carrasquilla

1886 - Glenn L. Martin

1889 - Ralph H. Fowler

1893 - Ernst Arnold Egli

1899 - Al Capone

1905 - Guillermo Stábile

1911 - George Stigler

1922 - Betty White,

1927 - Eartha Kitt

1929 - Jay Garner

1931 - James Earl Jones

1933 - Dalida

1942 - Muhammed Ali

1944 - Françoise Madeleine Hardy

1944 - Ann Oakley

1949 - Andy Kaufman

1949 - Mick Taylor

1956 - Paul Young

1957 - Steve Harvey

1962 - Jim Carre

1963 - Kai Hansen

1964 - Russell Doig

1964 - Michelle Obama

1969 - Naveen Andrews

1971 - Kid Rock

1973 - Cuauhtémoc Blanco

1974 - Yang Chen

1975 - Freddy Rodríguez

1978 - Ricky Wilson

1980 - Zooey Deschane

1982 - Dwyane Wad

1983 - Álvaro Arbeloa

1984 - Calvin Harris

1984 - Tim Sebastian

1984 - Filip Hološko

1985 - Simone Simons

1988 - Andrea Antonelli

1988 - Héctor Moreno

1992 - Julien Crampon

1994 - Reina Ueda

1997 - Jake Paul







