17 Ocak hangi burç? 17 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 17 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 17 Ocak hangi burç oluyor? 17 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 17 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
17 Ocak HANGİ BURÇ OLUYOR?
17 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
17 Ocak'ta HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1921 - Cavit Orhan Tütengil
1925 - Selçuk Yaşar
1940 - Umur Bugay
1956 - Faruk Çelik
1959 - Müfit Kayacan
1969 - Tarık Mengüç
1972 - Yelda Reynaud
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1647 - Elisabeth Hevelius
1771 - Charles Brockden Brown
1820 - Anne Brontë
1858 - Tomás Carrasquilla
1886 - Glenn L. Martin
1889 - Ralph H. Fowler
1893 - Ernst Arnold Egli
1899 - Al Capone
1905 - Guillermo Stábile
1911 - George Stigler
1922 - Betty White,
1927 - Eartha Kitt
1929 - Jay Garner
1931 - James Earl Jones
1933 - Dalida
1942 - Muhammed Ali
1944 - Françoise Madeleine Hardy
1944 - Ann Oakley
1949 - Andy Kaufman
1949 - Mick Taylor
1956 - Paul Young
1957 - Steve Harvey
1962 - Jim Carre
1963 - Kai Hansen
1964 - Russell Doig
1964 - Michelle Obama
1969 - Naveen Andrews
1971 - Kid Rock
1973 - Cuauhtémoc Blanco
1974 - Yang Chen
1975 - Freddy Rodríguez
1978 - Ricky Wilson
1980 - Zooey Deschane
1982 - Dwyane Wad
1983 - Álvaro Arbeloa
1984 - Calvin Harris
1984 - Tim Sebastian
1984 - Filip Hološko
1985 - Simone Simons
1988 - Andrea Antonelli
1988 - Héctor Moreno
1992 - Julien Crampon
1994 - Reina Ueda
1997 - Jake Paul
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