18 Haziran hangi burç? 18 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 18.06.2023 - 09:47

Güncelleme: 18.06.2023 - 09:47

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 18 Haziran hangi burç oluyor? 18 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 18 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 18 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

18 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

18 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

18 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1921 - Aydın Boysan

1921 - İlhan Koman

1930 - Adile Naşit

1940 - Özdemir Erdoğan

1942 - Doğu Perinçek

1955 - Cem Hakko

1958 - Abdullah Oğuz

1964 - Gürsel Tekin

1968 - Derya Arbaş

1972 - Kıraç

1976 - Bülent Bölükbaşı

1980 - Sıla Gençoğlu

1992 - Ecem Uzun

Bugün doğan yabancıünlüler şöyle:

1239 - I. Edward

1631 - Gauhara Begum

1682 - XII. Karl4)

1888 - Heinz Guderian

1898 - Latife Hanım

1940 - George Akerlof

1942 - Muhammed el-Baradey

1959 - Baltazar

1975 - Juan Carlos Valeron

1982 - Alex

1990 - Alan Dzagoyev

1990 - Jordan Brian Henderson

1991 - Grégoire Defrel

1994 - Hidemasa Kobayashi

1995 - Clément Lenglet