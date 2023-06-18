Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
18 Haziran hangi burç? 18 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 18 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 18 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 18 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 18 Haziran hangi burç oluyor? 18 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 18 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 18 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
18 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
18 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
18 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1921 - Aydın Boysan
1921 - İlhan Koman
1930 - Adile Naşit
1940 - Özdemir Erdoğan
1942 - Doğu Perinçek
1955 - Cem Hakko
1958 - Abdullah Oğuz
1964 - Gürsel Tekin
1968 - Derya Arbaş
1972 - Kıraç
1976 - Bülent Bölükbaşı
1980 - Sıla Gençoğlu
1992 - Ecem Uzun
Bugün doğan yabancıünlüler şöyle:
1239 - I. Edward
1631 - Gauhara Begum
1682 - XII. Karl4)
1888 - Heinz Guderian
1898 - Latife Hanım
1940 - George Akerlof
1942 - Muhammed el-Baradey
1959 - Baltazar
1975 - Juan Carlos Valeron
1982 - Alex
1990 - Alan Dzagoyev
1990 - Jordan Brian Henderson
1991 - Grégoire Defrel
1994 - Hidemasa Kobayashi
1995 - Clément Lenglet
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