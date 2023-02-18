18 Şubat hangi burç? 18 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 10:03

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 10:03

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 18 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 18 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 18 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 18 Şubat hangi burç oluyor? 18 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 18 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 18 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

18 Şubat HANGİ BURÇ OLUYOR?

18 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

18 Şubat'ta HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1925 - Halit Kıvanç

1929 - Ertem Eğilmez

1929 - Kamran İnan

1942 - Tolga Aşkıner

1988 - Şükrü Özyıldız

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1201 - Nasîrüddin Tûsî

1372 - İbn Hacer el-Askalanî

1374 - Polonyalı Jadwiga

1404 - Leon Battista Alberti

1515 - Valerius Cordus

1516 - I. Mary

1609 - Edward Hyde

1626 - Francesco Redi

1677 - Jacques Cassini

1745 - Alessandro Volta

1807 - Kostaki Musurus Paşa

1826 - Julius Thomsen

1836 - Sri Ramakrishna

1838 - Ernst Mach

1848 - Louis Comfort Tiffany

1849 - Alexander Kielland

1854 - Jan Jakob Maria de Groot

1860 - Anders Zorn

1880 - Ernst von Aster

1883 - Nikos Kazancakis

1898 - Enzo Ferrari

1903 - Nikolay Podgorni

1906 - Hans Asperger

1919 - Jack Palance

1925 - Marcel Barbeau

1926 - Rita Gorr

1929 - Roland Minson

1931 - Toni Morrison

1932 - Milos Forman

1933 - Bobby Robson

1936 - Jean Marie Auel

1936 - Jozef Vengloš

1950 - John Hughes

1950 - Cybill Shepherd

1954 - John Travolta

1964 - Matt Dillon

1967 - Roberto Baggio

1968 - Molly Ringwald

1976 - Chanda Rubin

1983 - Roberta Vinci

1985 - Anton Ferdinand

1985 - Song Jae-in

1985 - Park Sung Hoon

1988 - Bibras Natho

1990 - Park Shin Hye

1990 - Kang Sora

1991 - Jeremy Allen White

1994 - J-Hope



