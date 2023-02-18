18 Şubat hangi burç? 18 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 18 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 18 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 18 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 18 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 18 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 18 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 18 Şubat hangi burç oluyor? 18 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 18 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 18 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
18 Şubat HANGİ BURÇ OLUYOR?
18 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
18 Şubat'ta HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1925 - Halit Kıvanç
1929 - Ertem Eğilmez
1929 - Kamran İnan
1942 - Tolga Aşkıner
1988 - Şükrü Özyıldız
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1201 - Nasîrüddin Tûsî
1372 - İbn Hacer el-Askalanî
1374 - Polonyalı Jadwiga
1404 - Leon Battista Alberti
1515 - Valerius Cordus
1516 - I. Mary
1609 - Edward Hyde
1626 - Francesco Redi
1677 - Jacques Cassini
1745 - Alessandro Volta
1807 - Kostaki Musurus Paşa
1826 - Julius Thomsen
1836 - Sri Ramakrishna
1838 - Ernst Mach
1848 - Louis Comfort Tiffany
1849 - Alexander Kielland
1854 - Jan Jakob Maria de Groot
1860 - Anders Zorn
1880 - Ernst von Aster
1883 - Nikos Kazancakis
1898 - Enzo Ferrari
1903 - Nikolay Podgorni
1906 - Hans Asperger
1919 - Jack Palance
1925 - Marcel Barbeau
1926 - Rita Gorr
1929 - Roland Minson
1931 - Toni Morrison
1932 - Milos Forman
1933 - Bobby Robson
1936 - Jean Marie Auel
1936 - Jozef Vengloš
1950 - John Hughes
1950 - Cybill Shepherd
1954 - John Travolta
1964 - Matt Dillon
1967 - Roberto Baggio
1968 - Molly Ringwald
1976 - Chanda Rubin
1983 - Roberta Vinci
1985 - Anton Ferdinand
1985 - Song Jae-in
1985 - Park Sung Hoon
1988 - Bibras Natho
1990 - Park Shin Hye
1990 - Kang Sora
1991 - Jeremy Allen White
1994 - J-Hope
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