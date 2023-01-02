2 Ocak hangi burç? 2 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:41

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 2 Ocak hangi burç oluyor? 2 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 2 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 2 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

2 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?

2 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

2 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1642 - IV. Mehmed

1699 - III. Osman

1827 - Nükhetsezâ Hanım

1852 - Abdülhak Hamit Tarhan

1866 - Emsalinur Kadınefendi

1902 - Safiye Erol

1929 - Yılmaz Gündüz

1937 - Afet Ilgaz

1943 - Barış Manço

1943 - Filiz Akın

1946 - Ersin Burak

1957 - Fehmi Demir

1969 - Yavuz Seçkin

1977 - Ahu Türkpençe

1979 - Mahir Bayrak

1979 - Çağla Şikel

1986 - Ediz Bahtiyaroğlu

1991 - Ömer Alimoğlu

1997 - Melis Sezen

1999 - Sina Ülbe

Bugün doğan yabancı ünlüler:

869 - Yozei

1834 - Vasili Perov

1903 - Kane Tanaka

1928 - Tamio Oki

1943 - Janet Akyüz Mattei

1968 - Cuba Gooding, Jr.

1976 - Hrysopiyi Devetzi

1981 - Maxi Rodriguez

1992 - Paulo Gazzaniga

1998 - Ragnhild Valle Dahl















