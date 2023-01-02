2 Ocak hangi burç? 2 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 2 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 2 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 2 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 2 Ocak hangi burç oluyor? 2 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 2 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 2 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
2 OCAK HANGİ BURÇ OLUYOR?
2 Ocak'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
2 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1642 - IV. Mehmed
1699 - III. Osman
1827 - Nükhetsezâ Hanım
1852 - Abdülhak Hamit Tarhan
1866 - Emsalinur Kadınefendi
1902 - Safiye Erol
1929 - Yılmaz Gündüz
1937 - Afet Ilgaz
1943 - Barış Manço
1943 - Filiz Akın
1946 - Ersin Burak
1957 - Fehmi Demir
1969 - Yavuz Seçkin
1977 - Ahu Türkpençe
1979 - Mahir Bayrak
1979 - Çağla Şikel
1986 - Ediz Bahtiyaroğlu
1991 - Ömer Alimoğlu
1997 - Melis Sezen
1999 - Sina Ülbe
Bugün doğan yabancı ünlüler:
869 - Yozei
1834 - Vasili Perov
1903 - Kane Tanaka
1928 - Tamio Oki
1943 - Janet Akyüz Mattei
1968 - Cuba Gooding, Jr.
1976 - Hrysopiyi Devetzi
1981 - Maxi Rodriguez
1992 - Paulo Gazzaniga
1998 - Ragnhild Valle Dahl
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