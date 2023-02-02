2 Şubat hangi burç? 2 Şubat 'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 2 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 2 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 2 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 2 Şubat hangi burç oluyor? 2 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 2 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 2 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
2 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
2 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
2 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1894 - Safiye Ali
1932 - Şekip Ayhan Özışık
1936 - Metin Oktay
1938 - Ayla Gürses
1943 - Özden Örnek
1945 - Kerem Yılmazer
1946 - Salih Kalyon
1956 - Adnan Oktar
1961 - Kenan Çamurcu
1972 - Nilgül Badakal
1981 - Emre Aydın
1983 - Eypio
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1522 - Lodovico Ferrari
1649 - XIII. Benedictus
1650 - VIII. Alexander
1700 - Johann Christoph Gottsched
1802 - Jean Baptiste Boussingault
1818 - Joseph Weydemeyer
1844 - William Arnson Willoughby
1849 - William Jay Gaynor
1866 - Enrique Simonet
1871 - Joe Roberts
1885 - Mikhail Frunze
1885 - Henry Hugh Gordon Stoker
1886 - Frank Lloyd
1887 - Noah Young
1893 - Dick Pym
1894 - Evelyn Ellis
1895 - George Halas
1896 - Kazimierz Kuratowski
1902 - Alvarez Bravo
1905 - Ayn Rand
1911 - Alfred Preis
1926 - Valéry Giscard d'Estaing
1928 - Ciriaco de Mita
1937 - Zacharie Noah
1939 - Dale T. Mortensen,
1942 - Graham Nash
1947 - Farrah Fawcett
1952 - Carol Ann Susi
1958 - George Grigore
1962 - Philippe Claudel
1962 - Andy Fordham
1963 - Eva Cassidy
1963 - Andrej Kiska
1971 - Arly Jover
1977 - Shakira
1977 - Libor Sionko
1979 - Fani Halkia
1986 - Gemma Arterton
1987 - Gerard Piqué
1987 - Victoria Song
1996 - Paul Mescal
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