2 Şubat hangi burç? 2 Şubat 'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:09

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 12:10

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 2 Şubat hangi burç oluyor? 2 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 2 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 2 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

2 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

2 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

2 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1894 - Safiye Ali

1932 - Şekip Ayhan Özışık

1936 - Metin Oktay

1938 - Ayla Gürses

1943 - Özden Örnek

1945 - Kerem Yılmazer

1946 - Salih Kalyon

1956 - Adnan Oktar

1961 - Kenan Çamurcu

1972 - Nilgül Badakal

1981 - Emre Aydın

1983 - Eypio

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1522 - Lodovico Ferrari

1649 - XIII. Benedictus

1650 - VIII. Alexander

1700 - Johann Christoph Gottsched

1802 - Jean Baptiste Boussingault

1818 - Joseph Weydemeyer

1844 - William Arnson Willoughby

1849 - William Jay Gaynor

1866 - Enrique Simonet

1871 - Joe Roberts

1885 - Mikhail Frunze

1885 - Henry Hugh Gordon Stoker

1886 - Frank Lloyd

1887 - Noah Young

1893 - Dick Pym

1894 - Evelyn Ellis

1895 - George Halas

1896 - Kazimierz Kuratowski

1902 - Alvarez Bravo

1905 - Ayn Rand

1911 - Alfred Preis

1926 - Valéry Giscard d'Estaing

1928 - Ciriaco de Mita

1937 - Zacharie Noah

1939 - Dale T. Mortensen,

1942 - Graham Nash

1947 - Farrah Fawcett

1952 - Carol Ann Susi

1958 - George Grigore

1962 - Philippe Claudel

1962 - Andy Fordham

1963 - Eva Cassidy

1963 - Andrej Kiska

1971 - Arly Jover

1977 - Shakira

1977 - Libor Sionko

1979 - Fani Halkia

1986 - Gemma Arterton

1987 - Gerard Piqué

1987 - Victoria Song

1996 - Paul Mescal