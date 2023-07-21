21 Temmuz hangi burç? 21 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 21.07.2023 - 09:21

Güncelleme: 21.07.2023 - 09:21

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 21 Temmuz hangi burç oluyor? 21 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 21 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 21 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

21 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

21 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1936 - Ruşen Hakkı

1946 - Aslıhan Yener

1959 - Reha Muhtar

1980 - Özgür Can Öney

1981 - Ece Üner

1989 - Fulya Zenginer

1989 - Ömer Toprak

1998 - İlayda Akdoğan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1899 - Ernest Hemingway

1923 - Rudolph A. Marcus

1926 - Karel Reisz

1939 - John Negroponte

1939 - Kim Fowley

1941 - Diogo Freitas do Amaral

1948 - Yusuf İslam

1950 - Ubaldo Fillol

1951 - Robin Williams

1955 - Béla Tarr

1955 - Marcelo Bielsa

1957 - Jon Lovitz

1971 - Charlotte Gainsbourg

1978 - Josh Hartnett

1979 - Luis Ernesto Michel

1979 - Andriy Voronin

1981 - Paloma Faith

1982 - Kristian Nushi

1983 - Ismaël Bouzid

1986 - Anthony Annan

1986 - Jason Thompson

1988 - DeAndre Jordan

1989 - Marco Fabián

1989 - Juno Temple

1992 - Jessica Barden

1992 - Rachael Flatt

1994 - Lucas Olaza

2000 - Erling Haaland