Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
21 Temmuz hangi burç? 21 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 21 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 21 Temmuz hangi burç oluyor? 21 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 21 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 21 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
21 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
21 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
21 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1936 - Ruşen Hakkı
1946 - Aslıhan Yener
1959 - Reha Muhtar
1980 - Özgür Can Öney
1981 - Ece Üner
1989 - Fulya Zenginer
1989 - Ömer Toprak
1998 - İlayda Akdoğan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1899 - Ernest Hemingway
1923 - Rudolph A. Marcus
1926 - Karel Reisz
1939 - John Negroponte
1939 - Kim Fowley
1941 - Diogo Freitas do Amaral
1948 - Yusuf İslam
1950 - Ubaldo Fillol
1951 - Robin Williams
1955 - Béla Tarr
1955 - Marcelo Bielsa
1957 - Jon Lovitz
1971 - Charlotte Gainsbourg
1978 - Josh Hartnett
1979 - Luis Ernesto Michel
1979 - Andriy Voronin
1981 - Paloma Faith
1982 - Kristian Nushi
1983 - Ismaël Bouzid
1986 - Anthony Annan
1986 - Jason Thompson
1988 - DeAndre Jordan
1989 - Marco Fabián
1989 - Juno Temple
1992 - Jessica Barden
1992 - Rachael Flatt
1994 - Lucas Olaza
2000 - Erling Haaland
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