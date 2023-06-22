Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
22 Haziran hangi burç? 22 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 22 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 22 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 22 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 22 Haziran hangi burç oluyor? 22 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 22 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 22 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
22 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
22 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1927 - Çetin Altan
1947 - Gökmen Özdenak
1949 - Aytaç Arman
1977 - Ayça Varlıer
1987 - Eda Erdem
1994 - Damla Çakıroğlu
1994 - Büşra Yılmaz
2000 - Mizgin Ay
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1805 - Giuseppe Mazzini
1906 - Anne Morrow Lindbergh
1908 - Pablo Dorado
1909 - Mike Todd
1915 - Cornelius Warmerdam
1928 - Ralph Waite
1928 - Steingrímur Hermannsson
1936 - Kris Kristofferson
1943 - Klaus Maria Brandauer
1944 - Gérard Mourou
1948 - Todd Rundgren
1949 - Meryl Streep
1953 - Cyndi Lauper
1954 - Wolfgang Becker
1962 - Clyde Drexler
1964 - Dan Brown
1968 - Darrell Armstrong
1987 - Lee Min-ho
1989 - Jung Yong Hwa
1990 - Sebastian Jung
1993 - Loris Karius
1996 - Rodri
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakandan 'emekli ve memur maaşı' açıklaması
- THY'den 'Şırdancı Mehmet' kararı
- Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile ilgili kararı netleşti
- Sarıgül'den 'adaylık' sorusuna dikkat çeken cevap
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- AKP'ye yüzde 99 oy çıkan o ülke aranıyor!
- Çapa Tıp öğrencileri sansürü deldi
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- Fatih Altaylı'dan çarpıcı HDP iddiası!
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu