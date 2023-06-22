22 Haziran hangi burç? 22 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 22.06.2023 - 09:57

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:25

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 22 Haziran hangi burç oluyor? 22 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 22 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 22 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

22 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

22 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1927 - Çetin Altan

1947 - Gökmen Özdenak

1949 - Aytaç Arman

1977 - Ayça Varlıer

1987 - Eda Erdem

1994 - Damla Çakıroğlu

1994 - Büşra Yılmaz

2000 - Mizgin Ay

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1805 - Giuseppe Mazzini

1906 - Anne Morrow Lindbergh

1908 - Pablo Dorado

1909 - Mike Todd

1915 - Cornelius Warmerdam

1928 - Ralph Waite

1928 - Steingrímur Hermannsson

1936 - Kris Kristofferson

1943 - Klaus Maria Brandauer

1944 - Gérard Mourou

1948 - Todd Rundgren

1949 - Meryl Streep

1953 - Cyndi Lauper

1954 - Wolfgang Becker

1962 - Clyde Drexler

1964 - Dan Brown

1968 - Darrell Armstrong

1987 - Lee Min-ho

1989 - Jung Yong Hwa

1990 - Sebastian Jung

1993 - Loris Karius

1996 - Rodri