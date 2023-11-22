Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
22 Kasım hangi burç? 22 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 22 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 22 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 22 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 22 Kasım hangi burç oluyor? 22 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 22 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 22 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
22 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.
22 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1881 - Enver Paşa
1948 - İlhan Kesici
1955 - Rifat Hisarcıklıoğlu
1968 - Bennu Yıldırımlar
1985 - Hande Doğandemir
1988 - Atiye
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1819 - George Eliot
1869 - André Gide
1904 - Louis Néel
1917 - Andrew Huxley
1947 - Nevio Scala
1961 - Mariel Hemingway
1964 - Robbie Slater
1965 - Mads Mikkelsen
1967 - Boris Becker
1967 - Mark Ruffalo
1978 - Karen O
1984 - Scarlett Johansson
1987 - Marouane Fellaini
1988 - Jamie Campbell Bower
1996 - Hailey Baldwin
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