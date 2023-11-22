22 Kasım hangi burç? 22 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 22.11.2023 - 09:56

Güncelleme: 22.11.2023 - 09:56

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 22 Kasım hangi burç oluyor? 22 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 22 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 22 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

22 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Kasım'da doğan biri Yay burcu oluyor.

22 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1881 - Enver Paşa

1948 - İlhan Kesici

1955 - Rifat Hisarcıklıoğlu

1968 - Bennu Yıldırımlar

1985 - Hande Doğandemir

1988 - Atiye

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1819 - George Eliot

1869 - André Gide

1904 - Louis Néel

1917 - Andrew Huxley

1947 - Nevio Scala

1961 - Mariel Hemingway

1964 - Robbie Slater

1965 - Mads Mikkelsen

1967 - Boris Becker

1967 - Mark Ruffalo

1978 - Karen O

1984 - Scarlett Johansson

1987 - Marouane Fellaini

1988 - Jamie Campbell Bower

1996 - Hailey Baldwin