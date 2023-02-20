Doğuştan titiz 4 burç insanı.. Temizlik konusunda çok hassaslar
Bazı insanlar temizlik konusunda çok hassas oluyorlar. Temizlik konusunda işte hassas olan 4 burç
Yapılan bir araştırmada ''Başak, Balık, Boğa ve Oğlak'' burcunun en temiz burçlar olduğu belirlendi. Titizlik konusunda bu burçların gerçekten üstüne yok.
BAŞAK BURCU
Başak burcunun titizliği herkes tarafından biliniyor. Onlar için görülmeyen yerlerin bile titiz olması gerekiyor. Ellerine çamaşır suyunu alıp tüm dünyayı yıkayabilirler. Başaklar gerçekten evde ve işte en zor burçlardır. Temizlil hastası olan başaklarla yaşamak çok zordur.
BALIK BURCU
Takıntı hastası balık burçları, aşırı temiz olmasalar bile titizlik takıntıları vardır. Onlar için belirli alanların tertemiz olması lazım. Hatta balık burçları tuvalet ve banyo gibi yerleri aile bireylerinin bile kullanmasından rahatsızlardır. Balık burcu genel olarak kıyafet konusunda da çok titiz olur. Küçük bir yemek lekesinden ötürü bile o kıyafeti hemen çıkarmak isterler. Yeni aldıkları kıyafetleri de en az iki kez yıkamadan giymez çoğu Balıklar.
BOĞA BURCU
Ayrıntılara takılan boğa burçları, titiz burçlar listesinde yer alır. En çok takıntı oldukları alan ise kütüphane ya da dolap içleridir. Onlar için bu anların kusursuz olması gerekir. Boğa ister kadın olsun ister erkek çok titizdir. Boğa burcu bir sevgiliniz varsa kesinlikle derli toplu olmalısınız. Dağınık biriyseniz sizi kısa sürede terk edebilirler.
OĞLAK BURCU
İlişki konusunda titiz olan oğlak burçları bunu bir süre sonra yaşadıkları ortama yansıtır. Sinirlendikleri anlarda öfkelenmemek için farklı bir yere dönen oğlak burçlarının çoğunda bir süre sonra titizlik oluşur. Oğlak neredeyse hergün evi elektrik süpürgesiyle süpürür. Bu yüzden Oğlak'ların yaşadığı evlere faturalar gerçekten çok yüksek gelir.
TERAZİ'YE DE DİKKAT EDİLMELİ
Terazi burcuna da temizlik konusunda dikkat etmek gerekiyor. Terazi burçları da temizlik konusunda çok takıntılıdır.
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