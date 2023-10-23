23 Ekim hangi burç? 23 Ekim'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 09:49

Güncelleme: 23.10.2023 - 09:49

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 23 Ekim hangi burç oluyor? 23 Ekim'ta doğan kişi hangi burç olur? 23 Ekim'ta hangi ünlüler doğdu? 23 Ekim'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

23 Ekim'ta doğan biri Akrep burcu oluyor.

28 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1890 - Orhan Seyfi Orhon

1915 - Bedri Karafakioğlu

1929 - Adalet Ağaoğlu

1953 - Taner Akçam

1989 - Çağdaş Terzi

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1920 - Gianni Rodari

1925 - Johnny Carson

1925 - Manos Hacidakis

1925 - Fred Shero

1927 - Leszek Kolakowski

1934 - Rita Gardner

1939 - Stanley Anderson

1940 - Pelé

1942 - Michael Crichton

1945 - Graça Machel

1947 - Kazimierz Deyna

1951 - Charly Garcia

1951 - Ángel de Andrés López

1951 - Fatmir Sejdiu

1956 - Dianne Reeves

1956 - Dwight Yoakam

1957 - Paul Kagame

1957 - Adam Nawalka

1959 - Sam Raimi

1960 - Mirwais Ahmadzaï

1960 - Randy Pausch

1961 - Andoni Zubizarreta

1963 - Rashidi Yekini

1964 - Robert Trujillo

1966 - Alex Zanardi

1969 - Dolly Buster

1970 - Grant Imahara

1974 - Sander Westerveld

1975 - Manuela Velasco

1976 - Ryan Reynolds

1978 - Jimmy Bullard

1979 - Simon Davies

1981 - Daniela Alvarado

1982 - Kristjan Kangur

1982 - Aleksandar Lukovic

1984 - Izabel Goulart

1984 - Keiren Westwood

1984 - Meghan McCain

1985 - Mohammed Abdellaoue

1985 - Masiela Lusha

1985 - Miguel

1986 - Emilia Clarke

1986 - Briana Evigan

1986 - Jessica Stroup

1987 - Seo In-guk

1989 - Alain Baroja

1989 - Andriy Yarmolenko

1990 - Paradise Oskar

1991 - Emil Forsberg

1992 - Álvaro Morata