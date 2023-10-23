Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
23 Ekim hangi burç? 23 Ekim'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 23 Ekim'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 23 Ekim'ta doğan biri hangi burç olur? 23 Ekim'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 23 Ekim hangi burç oluyor? 23 Ekim'ta doğan kişi hangi burç olur? 23 Ekim'ta hangi ünlüler doğdu? 23 Ekim'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
28 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
23 Ekim'ta doğan biri Akrep burcu oluyor.
28 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1890 - Orhan Seyfi Orhon
1915 - Bedri Karafakioğlu
1929 - Adalet Ağaoğlu
1953 - Taner Akçam
1989 - Çağdaş Terzi
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1920 - Gianni Rodari
1925 - Johnny Carson
1925 - Manos Hacidakis
1925 - Fred Shero
1927 - Leszek Kolakowski
1934 - Rita Gardner
1939 - Stanley Anderson
1940 - Pelé
1942 - Michael Crichton
1945 - Graça Machel
1947 - Kazimierz Deyna
1951 - Charly Garcia
1951 - Ángel de Andrés López
1951 - Fatmir Sejdiu
1956 - Dianne Reeves
1956 - Dwight Yoakam
1957 - Paul Kagame
1957 - Adam Nawalka
1959 - Sam Raimi
1960 - Mirwais Ahmadzaï
1960 - Randy Pausch
1961 - Andoni Zubizarreta
1963 - Rashidi Yekini
1964 - Robert Trujillo
1966 - Alex Zanardi
1969 - Dolly Buster
1970 - Grant Imahara
1974 - Sander Westerveld
1975 - Manuela Velasco
1976 - Ryan Reynolds
1978 - Jimmy Bullard
1979 - Simon Davies
1981 - Daniela Alvarado
1982 - Kristjan Kangur
1982 - Aleksandar Lukovic
1984 - Izabel Goulart
1984 - Keiren Westwood
1984 - Meghan McCain
1985 - Mohammed Abdellaoue
1985 - Masiela Lusha
1985 - Miguel
1986 - Emilia Clarke
1986 - Briana Evigan
1986 - Jessica Stroup
1987 - Seo In-guk
1989 - Alain Baroja
1989 - Andriy Yarmolenko
1990 - Paradise Oskar
1991 - Emil Forsberg
1992 - Álvaro Morata
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