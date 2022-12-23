23 Aralık hangi burç? 23 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

23 Aralık 2022 Cuma, 09:49

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 23 Aralık hangi burç oluyor? 22 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 23 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 23 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

23 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

23 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

23 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1937 - Doğan Hızlan

1959 - Demet Akbağ

1961 - İhsan Eliaçık

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1911 - Niels Kaj Jerne

1929 - Chet Baker

1943 - Silvia

1945 - Adli Mahmud Mansur

1956 - Michele Alboreto

1956 - Dave Murray

1958 - Joan Severance

1964 - Eddie Vedder

1967 - Carla Bruni

1971 - Tara Palmer-Tomkinson

1978 - Estella Warren

1992 - Jeffrey Schlupp