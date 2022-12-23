23 Aralık hangi burç? 23 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 23 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 23 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 23 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 23 Aralık hangi burç oluyor? 22 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 23 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 23 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
23 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
23 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
23 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1937 - Doğan Hızlan
1959 - Demet Akbağ
1961 - İhsan Eliaçık
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1911 - Niels Kaj Jerne
1929 - Chet Baker
1943 - Silvia
1945 - Adli Mahmud Mansur
1956 - Michele Alboreto
1956 - Dave Murray
1958 - Joan Severance
1964 - Eddie Vedder
1967 - Carla Bruni
1971 - Tara Palmer-Tomkinson
1978 - Estella Warren
1992 - Jeffrey Schlupp
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