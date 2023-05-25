25 Mayıs hangi burç? 25 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 25 Mayıs hangi burç oluyor? 25 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 25 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

25 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.

25 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1961 - İsmail Kartal

1972 - Tardu Flordun

1985 - Tuğba Daşdemir

1994 - Batuhan Artarslan

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1948 - Klaus meine

1961 - Tite

1976 - Ethan Suplee

1985 - Demba Ba

1986 - Juri Ueno

1987 - Jackson Mendy

1987 - Kamil Stoch

1990 - Bo Dallas