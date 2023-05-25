Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
25 Mayıs hangi burç? 25 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 25 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 25 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 25 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 25 Mayıs hangi burç oluyor? 25 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 25 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
25 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
25 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.
25 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1961 - İsmail Kartal
1972 - Tardu Flordun
1985 - Tuğba Daşdemir
1994 - Batuhan Artarslan
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1948 - Klaus meine
1961 - Tite
1976 - Ethan Suplee
1985 - Demba Ba
1986 - Juri Ueno
1987 - Jackson Mendy
1987 - Kamil Stoch
1990 - Bo Dallas
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