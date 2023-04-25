25 Nisan hangi burç? 25 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 25.04.2023 - 09:30

Güncelleme: 25.04.2023 - 09:30

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 25 Nisan hangi burç oluyor? 25 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 25 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 25 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

25 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.

25 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1657 - Tökeli İmre

1815 - Mirza Şirazi

1823 - Sultan Abdülmecit

1945 - Özdemir Özok

1959 - Burhan Öçal

1968 - İdris Bal

1991 - Hüseyin Baş

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1874 - Guglielmo Marconi

1900 - Wolfgang Pauli

1940 - Al Pacino

1947 - Johan Cruyff

1969 - Renée Zellweger

1993 - Raphaël Varane

1995 - Ellen Benediktson

1996 - Allisyn Ashley Arm

1998 - Satou Sabally

1999 - Olimpiu Morutan