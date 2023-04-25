Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
25 Nisan hangi burç? 25 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 25 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 25 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 25 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 25 Nisan hangi burç oluyor? 25 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 25 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 25 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
25 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
25 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.
25 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1657 - Tökeli İmre
1815 - Mirza Şirazi
1823 - Sultan Abdülmecit
1945 - Özdemir Özok
1959 - Burhan Öçal
1968 - İdris Bal
1991 - Hüseyin Baş
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1874 - Guglielmo Marconi
1900 - Wolfgang Pauli
1940 - Al Pacino
1947 - Johan Cruyff
1969 - Renée Zellweger
1993 - Raphaël Varane
1995 - Ellen Benediktson
1996 - Allisyn Ashley Arm
1998 - Satou Sabally
1999 - Olimpiu Morutan
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