25 Aralık hangi burç? 25 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? Bugün doğanlar hangi burç oluyor?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 25 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 25 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 25 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 25 Aralık hangi burç oluyor? 25 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 25 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kim?
25 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
25 Aralık'ta doğanlar oğlak burcu oluyor.
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1787 - Akif Paşa
1905 - Selahattin Batu
1905 - Muzaffer Kuşakçıoğlu
1908 - Yaşar Nabi Nayır
1917 - Nermin Erdentuğ
1919 - Fikret Kırcan
1923 - Yusuf Nalkesen
1925 - Pembe Marmara
1932 - Mustafa Sağyaşar
1949 - Mustafa Cengiz
1974 - Rober Hatemo
1977 - Ayşegül Baklacı
1977 - Ali Tandoğan
1979 - Ferman Akgüli
1979 - Sinan Kaynakçı
1987 - Ceyhun Gülselam
1993 - Hamide Kurt
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1724 - John Michell
1730 - Noël Martin Joseph de Necker
1763 - Claude Chappe
1837 - Cosima Wagner
1852 - Lionel Royer
1876 - Muhammed Ali Cinnah
1906 - Ernst Ruska
1908 - Quentin Crisp
1913 - Tony Martin
1913 - George Koval
1916 - Ahmed Bin Bella
1918 - Enver Sedat
1927 - Nijat Özön
1952 - Desirelessi
1954 - Annie Lennox
1958 - Alannah Myles
1961 - Ales Debeljak
1971 - Dido
1971 - Justin Trudea
1976 - Armin van Buuren
1976 - Tuomas Holopainen
1996 - Emiliano Buendía
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