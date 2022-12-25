25 Aralık hangi burç? 25 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? Bugün doğanlar hangi burç oluyor?

25 Aralık 2022 Pazar, 13:17

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 25 Aralık hangi burç oluyor? 25 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 25 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 25 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kim?

25 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

25 Aralık'ta doğanlar oğlak burcu oluyor.



Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1787 - Akif Paşa

1905 - Selahattin Batu

1905 - Muzaffer Kuşakçıoğlu

1908 - Yaşar Nabi Nayır

1917 - Nermin Erdentuğ

1919 - Fikret Kırcan

1923 - Yusuf Nalkesen

1925 - Pembe Marmara

1932 - Mustafa Sağyaşar

1949 - Mustafa Cengiz

1974 - Rober Hatemo

1977 - Ayşegül Baklacı

1977 - Ali Tandoğan

1979 - Ferman Akgüli

1979 - Sinan Kaynakçı

1987 - Ceyhun Gülselam

1993 - Hamide Kurt





Bugün doğan yabancı ünlüler:





1724 - John Michell

1730 - Noël Martin Joseph de Necker

1763 - Claude Chappe

1837 - Cosima Wagner

1852 - Lionel Royer

1876 - Muhammed Ali Cinnah

1906 - Ernst Ruska

1908 - Quentin Crisp

1913 - Tony Martin

1913 - George Koval

1916 - Ahmed Bin Bella

1918 - Enver Sedat

1927 - Nijat Özön

1952 - Desirelessi

1954 - Annie Lennox

1958 - Alannah Myles

1961 - Ales Debeljak

1971 - Dido

1971 - Justin Trudea

1976 - Armin van Buuren

1976 - Tuomas Holopainen

1996 - Emiliano Buendía







