26 Nisan hangi burç? 26 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 09:37

Güncelleme: 26.04.2023 - 09:37

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 26 Nisan hangi burç oluyor? 26 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 26 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 26 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

26 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

26 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.

26 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1951 - Nuri Alço

1954 - Akrep Nalan

1956 - Emrehan Halıcı

1959 - Gülenay Kalkan

1970 - Ümit Sayın, Türk şarkıcı

1976 - Nefise Karatay

1993 - Gizem Örge

1995 - Tilbe Şenyürek

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1898 - Vicente Aleixandre

1904 - Ksenofon Zolotas

1932 - Michael Smith

1933 - Arno Allan Penzias

1942 - Bobby Rydell

1949 - Carlos Bianchi

1970 - Melania Trump

1981 - Ms. Dynamite

1994 - Daniil Kvyat

1996 - Yuma Suzuki

1997 - Shunta Shimura



