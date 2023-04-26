Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
26 Nisan hangi burç? 26 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 26 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 26 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 26 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 26 Nisan hangi burç oluyor? 26 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 26 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 26 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
26 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
26 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.
26 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1951 - Nuri Alço
1954 - Akrep Nalan
1956 - Emrehan Halıcı
1959 - Gülenay Kalkan
1970 - Ümit Sayın, Türk şarkıcı
1976 - Nefise Karatay
1993 - Gizem Örge
1995 - Tilbe Şenyürek
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1898 - Vicente Aleixandre
1904 - Ksenofon Zolotas
1932 - Michael Smith
1933 - Arno Allan Penzias
1942 - Bobby Rydell
1949 - Carlos Bianchi
1970 - Melania Trump
1981 - Ms. Dynamite
1994 - Daniil Kvyat
1996 - Yuma Suzuki
1997 - Shunta Shimura
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