27 Haziran hangi burç? 27 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 27.06.2023 - 09:27

Güncelleme: 27.06.2023 - 09:27

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 27 Haziran hangi burç oluyor? 27 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 27 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 27 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

27 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

27 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

27 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1921 - Yusuf Atılgan

1931 - Tolon Tosun

1934 - Raik Alnıaçık

1936 - Kutlu Payaslı

1951 - Ahmet Güvenç

1953 - Bilge Öngöre

1965 - Ali Gültiken

1973 - Özge Fışkın

1984 - Gökhan İnler

1991 - Özge Yavaş

1993 - Gamze Alikaya

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1350 - II. Manuil

1462 - XII. Louis

1550 - IX. Charles

1869 - Hans Spemann

1877 - Charles Glover Barkla

1931 - Martinus Veltman

1980 - Hugo Campagnaro

1993 - Anastasios Bakasetas