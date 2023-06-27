Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
27 Haziran hangi burç? 27 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 27 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 27 Haziran hangi burç oluyor? 27 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 27 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 27 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
27 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
27 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
27 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1921 - Yusuf Atılgan
1931 - Tolon Tosun
1934 - Raik Alnıaçık
1936 - Kutlu Payaslı
1951 - Ahmet Güvenç
1953 - Bilge Öngöre
1965 - Ali Gültiken
1973 - Özge Fışkın
1984 - Gökhan İnler
1991 - Özge Yavaş
1993 - Gamze Alikaya
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1350 - II. Manuil
1462 - XII. Louis
1550 - IX. Charles
1869 - Hans Spemann
1877 - Charles Glover Barkla
1931 - Martinus Veltman
1980 - Hugo Campagnaro
1993 - Anastasios Bakasetas
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