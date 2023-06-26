Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Haziran Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:
Ekonomik kaygılarınızın arttığı bu günlerde duygusal kararlar almanız sonrası için hayal kırıklığı yaratabilir. Çok mantıklı hareket etmeniz gereken zamanlardasınız. Krizleri çözebilmeniz için risk almadan, güvenli alandan çıkmadan hareket etmeniz gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Yanardağ'ın gözaltına alındığı anlar...
- Yavuz Bingöl 8 kişinin katıldığı konserini iptal etti
- TSK’de Wagner’ciler var mı?
- Yeni dönemin şifreleri
- Nusret Gökçe'den Dünya Kupası itirafı!
- MasterChef All Star'ın yeni şefi Murat Bozok kimdir?
- 'Ekonomiyi düze çıkarma' planı
- Komşuda kritik seçim: Miçotakis önde bitirdi
- İzmir'de deprem!
- Rus televizyonu Wagner isyanı sırasında havyar belgeseli