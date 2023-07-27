27 Temmuz hangi burç? 27 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 27.07.2023 - 09:27

Güncelleme: 27.07.2023 - 09:27

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 27 Temmuz hangi burç oluyor? 27 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 27 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 27 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

27 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

27 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.

27 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1612 - IV. Murat

1881 - Rauf Orbay

1924 - Sırrı Gültekin

1953 - İskender Doğan

1975 - Serkan Çeliköz

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1740 - Jeanne Baret

1824 - Alexandre Dumas

1835 - Giosue Carducci

1848 - Friedrich Ernst Dorn

1848 - Loránd Eötvös

1853 - Vladimir Korolenko

1854 - Takahashi Korekiyo

1867 - Enrique Granados

1881 - Hans Fischer

1910 - Julien Gracq

1910 - Lupita Tova

1917 - Bourvil

1918 - Leonard Rose

1931 - Jerry Van Dyke

1939 - Paulo Silvino

1939 - Peppino di Capri

1958 - Christopher Dean

1963 - Donnie Yen

1965 - José Luis Chilavert

1968 - Maria Grazia Cucinotta

1968 - Julian McMahon

1969 - Triple H

1970 - Nikolaj Coster-Waldau

1972 - Maya Rudolph

1972 - Dorota Swieniewicz

1972 - Maya Rudolph

1973 - Cassandra Clare

1976 - Nina Moric

1977 - Jonathan Rhys Meyers

1979 - Marielle Franco

1979 - Sidney Govou

1983 - Lorik Cana

1983 - Goran Pandev

1984 - Taylor Schilling

1986 - DeMarre Carroll

1987 - Allâme

1987 - Marek Hamšík

1987 - Jordan Hill

1990 - Paolo Hurtado

1993 - George Shelley

1994 - Lukas Spalvis