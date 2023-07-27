Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
27 Temmuz hangi burç? 27 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 27 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 27 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 27 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 27 Temmuz hangi burç oluyor? 27 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 27 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 27 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
27 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
27 Temmuz'da doğan biri Aslan burcu oluyor.
27 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1612 - IV. Murat
1881 - Rauf Orbay
1924 - Sırrı Gültekin
1953 - İskender Doğan
1975 - Serkan Çeliköz
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1740 - Jeanne Baret
1824 - Alexandre Dumas
1835 - Giosue Carducci
1848 - Friedrich Ernst Dorn
1848 - Loránd Eötvös
1853 - Vladimir Korolenko
1854 - Takahashi Korekiyo
1867 - Enrique Granados
1881 - Hans Fischer
1910 - Julien Gracq
1910 - Lupita Tova
1917 - Bourvil
1918 - Leonard Rose
1931 - Jerry Van Dyke
1939 - Paulo Silvino
1939 - Peppino di Capri
1958 - Christopher Dean
1963 - Donnie Yen
1965 - José Luis Chilavert
1968 - Maria Grazia Cucinotta
1968 - Julian McMahon
1969 - Triple H
1970 - Nikolaj Coster-Waldau
1972 - Maya Rudolph
1972 - Dorota Swieniewicz
1972 - Maya Rudolph
1973 - Cassandra Clare
1976 - Nina Moric
1977 - Jonathan Rhys Meyers
1979 - Marielle Franco
1979 - Sidney Govou
1983 - Lorik Cana
1983 - Goran Pandev
1984 - Taylor Schilling
1986 - DeMarre Carroll
1987 - Allâme
1987 - Marek Hamšík
1987 - Jordan Hill
1990 - Paolo Hurtado
1993 - George Shelley
1994 - Lukas Spalvis
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