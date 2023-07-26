Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Temmuz Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Yakın çevrenizle alakalı beklemediğiniz aksilikler ve art niyetli yakınlıklar ilişkilerinizi gözden geçirmenizi gerektiriyor. Sezgileriniz bu aralar fazlasıyla güçlü.. Fazla düşünmeyin, sezgilerinizi dinleyin. Zihinsel olarak rahat olursanız ilişkilerinizin de yoluna girdiğini göreceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O kollar kırılacak, yaklaştığı kesin...'
- Sıcak havalarda bu şekilde beslenin!
- Arda, Alman yıldızı büyüledi! 'Büyük konuşamam ama...'
- THY uçağında intihar! Zorunlu iniş yapıldı
- Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!
- Ali Erbaş’ın kızı da isyan etti
- Kılıçdaroğlu, vekillerle bir araya geldi
- Tanju Özcan ihraç edildi!
- Eren Erdem'den 'Halk TV ile anlaşma' açıklaması
- Yurttaşa ‘Nas’ yok!