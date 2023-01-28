28 Ocak hangi burç? 28 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 28 Ocak'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 28 Ocak'ta doğan biri hangi burç olur? 28 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 28 Ocak hangi burç oluyor? 28 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
28 Ocak HANGİ BURÇ OLUYOR?
28 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
28 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1993 - Ezgi Şenler
1981 - Volga Sorgu
1975 - Tijen Karaş
1954 - Ümit Yesin
1948 - İbrahim Yazıcı
1927 - Eşref Kolçak
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1457 - VII. Henry
1600 - IX. Clemens
1611 - Johannes Hevelius
1712 - Tokugawa Ieshige
1717 - III. Mustafa
1768 - VI. Frederik
1825 - Benedetto Cairoli
1844 - Gyula Benczúr
1853 - Jose Marti
1872 - Ahmet Baytursun
1873 - Colette
1875 - Julián Carrill
1877 - Wojciech Brydzinski
1878 - Jean de La Hire
1897 - Valentin Katayev
1906 - Markos Vafiadis
1912 - Jackson Pollock
1920 - Xavier de La Chevalerie
1929 - Claes Oldenburg
1935 - Maria Eugenia Lima
1936 - İsmail Kadare
1938 - Leonid İvanoviç Jabotinskiy,
1938 - Tomas Lindahl
1942 - Brian Jones)
1945 - Marthe Keller
1947 - Haydar Baş
1948 - Charles Taylor
1951 - Ludovikos Ton Anogeion
1951 - Leonid Kadenyuk
1953 - Anicée Alvin
1954 - Bruno Metsu
1955 - Vinod Khosla
1955 - Nicolas Sarkozy
1958 - Sandy Gandhi
1959 - Frank Darabont
1968 - Sarah McLachlan
1968 - Rakim
1970 - Julia Jäger
1973 - Natalya Morozova
1975 - Susana Feitor
1976 - Rick Ross
1977 - Takuma Sato
1978 - Gianluigi Buffo
1978 - Papa Bouba Diop
1978 - Sheamus
1980 - Michael Hastings
1981 - Elijah Wood
1985 - J. Cole
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