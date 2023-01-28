28 Ocak hangi burç? 28 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 09:44

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 09:44

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 28 Ocak hangi burç oluyor? 28 Ocak'ta doğan kişi hangi burç olur? 28 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Ocak'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

28 Ocak HANGİ BURÇ OLUYOR?

28 Ocak'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

28 OCAK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1993 - Ezgi Şenler

1981 - Volga Sorgu

1975 - Tijen Karaş

1954 - Ümit Yesin

1948 - İbrahim Yazıcı

1927 - Eşref Kolçak





Bugün doğan yabancı ünlüler:

1457 - VII. Henry

1600 - IX. Clemens

1611 - Johannes Hevelius

1712 - Tokugawa Ieshige

1717 - III. Mustafa

1768 - VI. Frederik

1825 - Benedetto Cairoli

1844 - Gyula Benczúr

1853 - Jose Marti

1872 - Ahmet Baytursun

1873 - Colette

1875 - Julián Carrill

1877 - Wojciech Brydzinski

1878 - Jean de La Hire

1897 - Valentin Katayev

1906 - Markos Vafiadis

1912 - Jackson Pollock

1920 - Xavier de La Chevalerie

1929 - Claes Oldenburg

1935 - Maria Eugenia Lima

1936 - İsmail Kadare

1938 - Leonid İvanoviç Jabotinskiy,

1938 - Tomas Lindahl

1942 - Brian Jones)

1945 - Marthe Keller

1947 - Haydar Baş

1948 - Charles Taylor

1951 - Ludovikos Ton Anogeion

1951 - Leonid Kadenyuk

1953 - Anicée Alvin

1954 - Bruno Metsu

1955 - Vinod Khosla

1955 - Nicolas Sarkozy

1958 - Sandy Gandhi

1959 - Frank Darabont

1968 - Sarah McLachlan

1968 - Rakim

1970 - Julia Jäger

1973 - Natalya Morozova

1975 - Susana Feitor

1976 - Rick Ross

1977 - Takuma Sato

1978 - Gianluigi Buffo

1978 - Papa Bouba Diop

1978 - Sheamus

1980 - Michael Hastings

1981 - Elijah Wood

1985 - J. Cole



