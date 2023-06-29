Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
29 Haziran hangi burç? 29 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 29 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 29 Haziran hangi burç oluyor? 29 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 29 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 29 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
29 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
29 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
29 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1326 - I. Murat
1931 - Sevim Burak
1945 - Ahmet Azcanlı
1966 - Ünal Karaman
1972 - Serhat Tutumluer
1979 - Barış Akarsu
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1596 - Go-Mizunoo
1945 - Chandrika Kumaratunga
1949 - Micky Arison
1957 - Kurbankulu Berdimuhammedov
1958 - Ralf Rangnick
1961 - Sharon Lawrence
1988 - Éver Banega
1990 - Yann M'Vil
1994 - Leandro Paredes
1997 - Rolando Mandragora
1998 - Michael Porter Jr.
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