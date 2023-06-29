29 Haziran hangi burç? 29 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 29.06.2023 - 09:38

Güncelleme: 29.06.2023 - 09:38

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 29 Haziran hangi burç oluyor? 29 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 29 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 29 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

29 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

29 Haziran'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

29 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1326 - I. Murat

1931 - Sevim Burak

1945 - Ahmet Azcanlı

1966 - Ünal Karaman

1972 - Serhat Tutumluer

1979 - Barış Akarsu

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1596 - Go-Mizunoo

1945 - Chandrika Kumaratunga

1949 - Micky Arison

1957 - Kurbankulu Berdimuhammedov

1958 - Ralf Rangnick

1961 - Sharon Lawrence

1988 - Éver Banega

1990 - Yann M'Vil

1994 - Leandro Paredes

1997 - Rolando Mandragora

1998 - Michael Porter Jr.