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Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Perşembe Balık Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Perşembe Balık Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Haziran 2023 - 17:30

Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu: 

Sevgili balıklar, son zamanlarda kendinizi çok fazla dağıttınız, artık toparlanma zamanı.  Ekonomik anlamda yakınlarınızdan destek göreceğiniz bir gün. Sizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirmek toparlanma sürecinizi hızlandıracaktır. Şanslı olduğunuzu fark edin.



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