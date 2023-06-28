Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen Balık burcu günlük yorumu:
Sevgili balıklar, son zamanlarda kendinizi çok fazla dağıttınız, artık toparlanma zamanı. Ekonomik anlamda yakınlarınızdan destek göreceğiniz bir gün. Sizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirmek toparlanma sürecinizi hızlandıracaktır. Şanslı olduğunuzu fark edin.
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