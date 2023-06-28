Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Haziran Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:
Bugün kariyer hayatınız ve üstlerinizle ilişkiler gündemde olabilir sevgili kovalar. İleride işinize yaraması muhtemel kişilerle aranızı iyi tutmaya çalışın. Sizi bir sonraki adıma taşıyacak olan hamleleri yapmadan önce ne istediğinize net bir şekilde karar verin.
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