Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
29 Mayıs hangi burç? 29 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 29 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 29 Mayıs hangi burç oluyor? 29 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 29 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
29 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
29 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.
29 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1938 - Şule Yüksel Şenler
1945 - Aydın Tansel
1969 - Acun Ilıcalı
1973 - Alpay Özalan
1976 - Gülşen
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1975 - Melanie Brown
1985 - Hernanes
1989 - Riley Keough
1993 - Richard Carapaz
1998 - Felix Passlack
1999- Park Ji-hoon
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