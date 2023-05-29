29 Mayıs hangi burç? 29 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 29.05.2023 - 09:41

Güncelleme: 29.05.2023 - 09:41

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 29 Mayıs hangi burç oluyor? 29 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 29 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

29 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

29 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.

29 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1938 - Şule Yüksel Şenler

1945 - Aydın Tansel

1969 - Acun Ilıcalı

1973 - Alpay Özalan

1976 - Gülşen

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1975 - Melanie Brown

1985 - Hernanes

1989 - Riley Keough

1993 - Richard Carapaz

1998 - Felix Passlack

1999- Park Ji-hoon











