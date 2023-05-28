Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, iş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi ön plana çıkartarak kendinizi gösterebileceğiniz bir gün. Takdir görüyorsunuz. Önemli iş ve görüşmeler için uygun bir gün. Bugün attığınız adımların temeli sağlam olacaktır.
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